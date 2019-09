Cristante c'è sempre, Dzeko e Zaniolo sono super. Pastore va a sprazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pastore a sprazzi, Zaniolo va che è una bellezza, a tratti è devastante. Cristante il motore, Dzeko l’uomo che alza il livello di tutti.PAU LOPEZ 6Un’uscita spericolata (di testa) accende l’Olimpico e lo sceglia dall’iniziale torpore.SPINAZZOLA 6,5Ci mette un po’ a sciogliersi, a destra, la fascia che gli piace meno. Ha il merito di procurare, con un cross, l’autogol di Junior Caicara.FAZIO 6Controlla e riparte. Un solo errore, ma non pesa.JUAN JESUS 6Sbaglia qualche pallone in appoggio e spesso, con la difesa alta, è costretto a rincorrere. Fa il suo, però.KOLAROV 6Spinge meno del solito. Fa la guardia. Quanto basta.CRISTANTE 6,5La prestazione è sempre piena di sostanza, certe volte è lui stesso protagonista di recuperi miracolosi, anche dentro la propria area di rigore. Cresce con il passare dei minuti e con Diawara al fianco deve sbattersi un po’ di più nelle rincorse. Prezioso.DIAWARA 5Gestisce non sempre bene il pallone. Non ancora calato nel ruolo. Timido.ZANIOLO 8Si vede che sta bene, ha forza e corre. Palla al piede è devastante, al povero Clichy viene il mal di testa. Sembra un esterno destro naturale, checché se ne dica. Perfetto l’assist (gol) per Dzeko, poi brillante la sua rete. Un anno fa esordiva al Bernabeu, oggi è un altro, non più n ragazzo.PASTORE 6Passeggia, perde qualche pallone, commette un paio di falli di frustrazione. Ogni tanto si accende e si nota il talento, vedi la palla con cui mette Dzeko davanti alla porta, più un paio di numeri d’alta scuola. Tutto a sprazzi e sempre con molta calma. Serata a intermittenza. E nel momento migliore, Fonseca lo riporta in panchina.KLUIVERT 7Ha volontà e si sente in fiducia, tenta qualche giocata complicata, fino a cadere sull’ultimo step. Dribblomane compulsivo e nel finale timbra anche lui.DZEKO 7,5Non è la Champions e un po’ gli pesa (e non solo a lui), si pappa un paio di volte la rete del raddoppio. Poi fa centro alla terza occasione, ben servito da Zaniolo e poi ricambia il favore. Un giocatore di spessore, che puren se non gli va, segna un gol e fa un assist. Il pubblico apprezza. E pensare che due mesi fa si era praticamente consegnato all’Inter.PELLEGRINI 6,5Sfiora il gol e si dedica agli assist.VERETOUT NGKALINIC NGIl tempo di mangiarsi un gol.FONSECA 7Primo tempo bruttino, poi si vede la sua Roma, anche con qualche riserva. Passi avanti, con vittoria. Mica male.ESTRADA FERNÁNDEZ 6Prestazione senza fare danni.