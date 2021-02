Pagelle Roma

PAU LOPEZ 6

Tra i pali mostra un briciolo di sicurezza in più. Con i piedi, meglio sorvolare.

MANCINI 7

Piccolo grande capo. Capitano, dopo l’uscita di Cristante, mostra personalità, specie nelle difficoltà dovute alle improvvise assenze.

CRISTANTE NG

Dura dieci minuti scarsi, esce per un problema fisico.

IBANEZ 6

Corre, scatta, recupera, risponde colpo su colpo. Alla fine rischia il rigore e si porta a casa un infortunio.

KARSDORP 6,5

Bene la fase offensiva, sempre più dignitosa quella difensiva. Finisce da centrale e bene.

DIAWARA 6,5

Vede la corsa lunga di Spinazzola, che inventa la palla gol per Dzeko. Pressa e recupera palloni. Lucido nel gestirli. Non male per essere spesso in naftalina.

VERETOUT 7

Utile anche come esterno, decisivo nell’assist per Borja (il quarto).

SPINAZZOLA 7

Rapido, scattante, è in vena: suo l’assist (il quinto) per Dzeko. Esce Cristante e va a fare il centrale di difesa. Se la cava.

PEDRO 6,5

Si agita, scatta, cerca il gol e soprattutto la migliore condizione fisica.

MKHITARYAN 6,5

Sbaglia in zona gol, ma ha l’idea del raddoppio.

DZEKO 7,5

Impiega cinque minuti per la zampata decisiva: gol numero 115 in giallorosso e il tredicesimo in Europa, superato così Rudy Voeller. Sorrisi, anche.

BRUNO PERES 6

Entra a freddo e partecipa attivamente. Dignitoso.

VILLAR 6

Viene subito abbattuto da Esgaio, ma non si scompone. Serve congelare il pallone, lui c’è.

MAYORAL 7

Timbra anche lui. Decimo gol stagionale.

EL SHAARAWY 6

Doveroso, il bentornato.

FONSECA 7,5

Ipoteca il passaggio ai quarti. Gestisce bene le difficoltà. Perde due difensori centrali e questo è un problema.



Ultimo aggiornamento: 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA