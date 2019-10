Le pagelle: Veretout dominatore, Florenzi manca il colpo del ko

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La faccia di Florenzi a fine partita è il quadro della serata. Dzeko, due perle e basta. Zaniolo, un gol contro tutti; Veretout si esalta nel fango.Un po’ di apprensione in avvio, sbaglia anche un controllo in area. Poi gestisce.Si affaccia un paio di volte in avanti, mette dentro non sempre palloni invitanti. Va anche al tiro, di sinistro, ma è stoppato. Qualche pecca in fase difensiva. Gioca a destra, cosa che non gradisce.Partita di alto livello. Ci mette sempre la faccia, anche quando la scambiano per mano.Una distrazione in avvio (marcatura allegra) sulla traversa del Borussia ben compensata da ciò che fa di buono da li in poi.Frenato, pure il campo lento non lo aiuta.Sta davanti alla difesa, una posizione che conosceva meglio da ragazzino. Non sfigura. Ha personalità.Nel primo tempo domina la scena, non certo per il perfetto angolo piazzato sulla testa di Zaniolo, né per l’assist (sarebbe stato meglio allargare su Kolarov) a Dzeko (in fuorigioco) ma perché è su ogni pallone, su ogni idea di gioco. Bene anche nella fase difensiva. Alla fine arranca, ma ci sta.Si tappa le orecchie dopo il gol, meglio non ascoltare certi discorsi sul proprio conto. Segna, gioca, divertiti, l’età per farlo è quella giusta. Così come lo è per sbagliare.Un gioco di prestigio in area avversaria, lo specchio del talento. Poi va a rilento su un campo che lo penalizza.Scatta, prova il tocco di classe e tante volte va a sbattere. Quasi mai vincente negli uno contro uno.Manda dentro Kluivert e Florenzi. Fa poche cose ma fatte bene, caso strano, lontano da porta e mischie. La maschera è una condanna.Un paio di buone iniziative e un’occasione persa, nella quale si gingilla e non tira.Si batte e becca un giallo.Si mangia un gol che poteva essere pesante.La squadra reagisce alle disavventure, si mostra viva e pareggia solo per un rigore inesistente.La svista finale è imperdonabile. Deprimente che in questa fase di Europa League non ci sia il Var.