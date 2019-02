Le pagelle: Olsen angelo custode, ElSha brilla, Zaniolo no

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una botta di Soriano, smanacciata; un tiro ravvicinato sempre di Soriano, gran parata con i piedi e quindi decisivo su Edera sul calare del primo tempo. Ottimo infine su Poli e Falcinelli nella ripresa. Un ritorno in grande stile. Un angelo custode. Gli poteva fare gol solo uno che si chiama Sansone.Aggredisce la fascia con un vigore quasi rinnovato. Ma dura pochi minuti, molte energie deve utilizzare nel rincorrere Sansone (che segna non appena esce). Combatte e soffre.È una serata con un tasso di pericolosità inaspettata, ma tiene botta. Sempre.L’errorone arriva ad inizio ripresa quando lancia Edera verso Olsen. Si riscatta, e di molto, con il gol del raddoppio. Poi, l’abbraccio al “fratello” Perotti.Nel primo tempo sono più gli errori che le iniziative giuste. La ripresa comincia con il rigore che diventa gol, il settimo in campionato. Avrebbe bisogno di rifiatare. Decisivo.Fatica sul pressing avversario. Ma uno dei pochi che non perde la lucidità.Scappa via a Danilo e lo fa subito ammonire. Poi sbatte spesso contro un muro. Non brillante.Due passi indietro rispetto allo standard degli ultimi mesi. Corre a vuoto, ricorre al fallo di affanno, uno di questi lo porta pure al giallo.Trotta per il campo - in vari ruoli - porgendo ai compagni qualità e una bella dose di agonismo. Sacrificio.Fa certe cose bene, altre malissimo. Ventesima presenza in campionato, si aspetta lo scatto in avanti. Che non arriva.I primi 20’ sono quasi in stile Porto, poi si eclissa e risorge un pochino nel secondo tempo, con la sponda perfetta per El Shaarawy nell’azione del rigore. Generoso, ma impreciso. Nel finale e solo passione.La Roma, con lui in campo, prende ritmo e pericolosità offensiva. Si procura il rigore che rianima un po’ la squadra.Rifiuta la fascia, lasciandola a Florenzi, e si evita così la duecentesima presenza da capitano. Ma questo è un dettaglio. Non lo è un la sua presenza in un momento complicato della partita, ad esempio spizzando il pallone per Fazio-gol.Appaiono i vecchi fantasmi: poca brillantezza e successo sofferto. Ma prezioso.Arbitro dal cartellino troppo facile. Condizionante.