Sabato 5 Marzo 2022, 21:01

RUI PATRICIO 6,5

Passa un primo tempo di perfetta letizia, come non gli è mai capitato. Poi un solo vero intervento, decisivo, al 6’st su Freuler: mura il tiro col soprassella.

MANCINI 6,5

Subito un gran colpo di testa al 3’, parato, e impreca agli dèi, che si vendicano facendogli sbagliare qualche appoggio: lì imprecano gli astanti. Poi difende il fortino con applicazione, e va al tiro anche un’altra volta

SMALLING 7

Non ha centravanti per tutto il pt, Miranchuk lo risucchia solo un po’ ma ci vuol altro per scomporlo. Giganteggia con tecnica difensiva e gestualità da arti marziali anche contro Muriel, che non trova gloria

KUMBULLA 7

In crescita di autostima, ecco un’altra prova nitida, prima neutralizzando Pessina, poi Malinovskiy. Per tutti ha una chiusura o un’attenzione. Ammonito, sarà squalificato

KARSDORP 6,5

Pasticcio e rinvio horror in area al 24’, che fa temere per il prosieguo. Invece avvia e costruisce l’azione del gol fatale, anche con lancio a lunga gittata. Da lì si rinfranca e non si passa più

MKHITARYAN 7

Avvio sofferto, da mediano puro, poi sale tecnicamente e di personalità, cioè le sue qualità principali, e le impone con recuperi e suggerimenti. Lotta con i denti sul prato fino al 96’, quando viene espulso per doppio giallo.

CRISTANTE 6,5

Presto ammonito, riesce a gestirsi pur giostrando nel gran traffico della partita, tra tagliole e tackle da portare. E diventa un fattore, atleticamente, nel fare muro

ZALEWSKI 7

Con la corsa, con i piedi e con le mani fa ciao ciao a Hateboer, e sovrastare così un simile avversario non è da tutti. E’ anche nitido nell’espressione tecnica, oltre che nelle letture tattiche, nei rilanci. E sarebbe un attaccante. Esce per infortunio.

ZANIOLO 7

Nuovo tappeto scolpito in testa, vecchie attitudini delle giornate felici: calamita palloni sugli spazi e li gioca con sapienza e arroganza tecnica. Il controllo in corsa e assist, con due soli tocchi, sul gol, è una delizia assoluta. Cala nel st e finisce stremato.

PELLEGRINI 6

Utilissimo nel primo pressing e in generale per l’arrocco difensivo, anche se poi gli mancano variazioni, forse condizione, per incidere negli ultimi 30 metri. Si spende e soffre con gli altri

ABRAHAM 7,5

Il ventesimo gol stagionale è un ruggito da centravanti dominante, che pensa la giocata in controtempo sui difensori e li fa aprire come il mar Rosso, prima della sentenza. Per il resto, partita di enorme sostanza e intelligenza, a tutto campo

VIÑA 5.5

Dev’essere provato dai suoi rovesci di fortuna in questa stagione, ed entra in campo piuttosto pallido, esitante nel tocco. Sbaglia anche una facile rimessa laterale. Stringe i denti nel finale e guadagna qualche metro, e la porta a casa.

VERETOUT 6

Partecipa al muro finale, da centrocampista alto, e si rende utile

FOTI 7

Il piano di concedere palla all’Atalanta e di buggerarla in contropiede è basico, essenziale, e funziona perfettamente. Poi la Roma arretra nel finale e non ha la forza di cercare il 2-0, ma concede nulla

MUSSO 6

Si inarca su Mancini al 3’ e salva. Qualche rinvio sbilenco

HATEBOER 5

In enorme difficoltà col passo di Zalewski, non affonda mai.

DEMIRAL 6

Uno dei pochi che garantisce la prestazione, anche se sul gol legge male il movimento di Abraham.

PALOMINO 5

A disagio su Zaniolo, che lo porta a spasso e non solo nell’azione dell’1-0

ZAPPACOSTA 6

Chiude qualche diagonale, poi si infortuna a un occhio

DE ROON 5

Serataccia in cui non riesce a incidere, dovendo dare un occhio a Pellegrini e uno all’impostazione. Poco mobile. Espulso nel finale

KOOPMEINERS 6

Lui fa girare qualche buon pallone a testa alta, e manda in porta Freuler al 6’ st

FREULER 5,5

Non vince il confronto tecnico con Mkhitaryan. Al 6’ st calcia il destro su Rui Patricio in uscita

PESSINA 5,5

Non trova varchi per l’inserimento in area, né l’assistenza a un compagno. Poco ritmo

MIRANCHUK 6

Centravanti d’emergenza, fa anche movimenti interessanti per aprire l’area. Nel st più largo, non brilla

PASALIC 5

Sostituito per mancanza di presenza in campo, di ardore. Forse non ha capito la partita

PEZZELLA 5,5

Tiene la zona senza offrire strappi determinanti, rimane anonimo

MURIEL 5

Impalpabile, forse appesantito, anzi senz’altro è fuori condizione

MALINOVSKIY 5,5

Prova una conclusione da fuori, si muove, viene respinto

BOGA 6

Dà vivacità negli ultimi trenta metri, gioca palloni potenzialmente pericolosi

GASPERINI 5

Strana formazione, con molte assenze a sorpresa, da cui ricava poco o nulla, anche coi numerosi cambi. Sembra una squadra improvvisamente spenta, o forse agitata da qualche tempesta. Alla fine diserta la sala stampa per l’ennesima volta negli ultimi tempi

Arbitro Massa 5,5

Non è una partita da grandi episodi sospetti, lui la movimenta un po’ con un metro di giudizio ondivago sulle ammonizioni. Zaniolo stavolta la scampa, ma non gli vengono perdonati neppure i sospiri