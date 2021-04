22 Aprile 2021

di Alessandro Angeloni

Pagelle Roma-Atalanta

PAU LOPEZ 7

Sveglio più del solito, da subito, reattivo su Zapata e Ilicic, quindi su Freuler. Incolpevole, lui.

MANCINI 6

Che fatica, ora su Zapata, ora su Ilicic, poi su Muriel. Sta su tutti, a volte ne esce bene, altre si deve arrendere. Sembra giochi uno contro dieci. E se la prende con i compagni. Ma non manca nel momento clou. Caratterino.



CRISTANTE 6,5

Si fa bruciare Malinovskyi nell’azione del vantaggio Atalanta. Regge poco, arranca -come difensore - un po’ per tutta la partita. Poi c’è un Cristante capace di lanci millimetrici e di un tiro che regala il pari alla Roma. Bryan non segnava in campionato dal 15 settembre 2019 nel 4-2 contro il Sassuolo, 50 gare giocate di campionato dopo quella rete.

IBANEZ 5

Concorso di colpa sulla rete dello 0-1, arrivando con una frazione di ritardo all’appuntamento. Due ammonizioni in un minuto: rosso e arrivederci, proprio nel momento in cui stava crescendo

KARSDORP 6

Concede spazio a Gosens, che su quella fascia è l’arma di Gasperini: suo, infatti, l’assist per Malinovskyi. Approfitta poco dell’espulsione del tedesco, serve a Dzeko una buona palla per la vittoria. A corrente alterna.

VILLAR 5

Leggero, anche nelle situazioni al limite: la solita palla persa al limite dell’area, stavolta rischia il gol (Freuler). Evita un pericolo enorme con un fallo su Malinovskyi al limite dell’area. Ammonito. Per il resto, viene fagocitato dalla velocità e dalla forza fisica degli avversari. Mai in partita.

VERETOUT 6

Non è facile stare al passo dei colleghi avversari, ci prova, fino allo sfinimento, che arriva abbastanza presto. Tenta il colpo su punizione, ma pure lui ha il piede poco caldo. Procura l’espulsione di Gosens.

CALAFIORI 5

Non sfonda, si fa male di nuovo. Dura appena un tempo.

PELLEGRINI 6,5

Ha il compito di verticalizzare i palloni che vengono recuperati in pressing. Ma i corridoi sono spesso attappati. E scuri. Un paio di guizzi (uno bello per Dzeko) nella ripresa li riesce a concedere e rischiano di essere decisivi.

MKHITARYAN 5,5

Sonnecchia per un’oretta, prendendo molti colpi, nella ripresa mostra la qualità con un’azione che rischia di portare la Roma al pareggio. Non segna da otto partite, l’infortuno gli ha interrotto la corsa. Che sia la fase di preparazione per le due semifinali di Europa League.

DZEKO 6,5

Se ne sta isolato là davanti, fa quel che può, ma trova poche sponde. Sfiora la rete della vittoria, santo Gollini.

PERES 6

Confusionario ma più incisivo rispetto a Calafiori.

PEREZ 6,5

Porta vivacità in un momento di down complessivo. Sfiora anche la rete del successo.

MAYORAL NG

FONSECA 6

Nonostante i buoni propositi, il campionato è tristemente e colpevolmente abbandonato, specie se guardiamo il primo tempo. Trova il pari d’orgoglio. Ora non resta che il Manchester United. Non una passeggiata di salute. Ma quello è il suo jolly, l’ultima carta.

CALVARESE 5,5

Lascia correre tanto, a volte troppo. Corretta l’espulsione di Gosens.

GOLLINI 6,5

Un paio di buone parate, lento sulla rete di Cristante

DJIMSITI 6

Tiene tappato il corridoio su cui si aggira Mkhitaryan.

PALOMINO 6

Qualche recupero top.

ROMERO 6

Si perde nel finale. Appare meno sicuro del solito.

MAEHLE 6

Corre e pressa.

DE ROON 6,5

Uomo d’ordine, non perde la lucidità. E nella ripresa tira fuori il carattere, abbandonando un po’ la qualità.

FREULER 6

Asfalta nel primo tempo tutti gli avversari, cala nella ripresa. Lampeggia il rosso della riserva.

GOSENS 5,5

Corsa, qualità, l’assist vincente. E un doppio fallo ingenuo che porta Calvarese a regalargli il rosso.

ILICIC 5

Genio, ma solo a intermittenza.

14’ ST MURIEL 6

Cerca il gol ma è impreciso.

MALINOVSKYI 7

La rete e un dominio evidente. Esce lui, avanza la Roma. Un caso?

14’ ST PASALIC 5,5

Moscio quando deve accorciare su Cristante (gol)

ZAPATA 6,5 ù

Un pericolo pubblico, sempre.

28’ ST TOLOI 6

Entra e prova a dare ordine nell’area, dove arrivano mille palloni.

GASPERINI 6

Cicca la vittoria che lo avrebbe portato nel paradiso della classifica.