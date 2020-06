© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incolpevole sul gol di Petagna. E’ attento su Valoti nella ripresa.Soffre nel primo tempo il dinamismo di Reca che va sul fondo due volte, poi controlla senza problemi.Solita prova all’altezza. Gli standard sono molto alti. E’ attento nelle chiusure.Duello molto fisico con Petagna. Non è perfetto in occasione del pareggio della Spal. Nella ripresa non ha problemi.Spinge molto a sinistra e sfiora il gol con una bella conclusione. Non commette sbavature.Assist delizioso per Mertens in avvio. Prova anche a mettersi in proprio, ma non è molto preciso. Dipinge anche il 3-1 di Younes.Ha buone idee in fase di costruzione. Forse gli manca qualcosa in fase passiva. Perde efficacia nel finale quando è stanco.Ha dinamismo, dialoga bene con Insigne e mette lo zampino sul 2-1. Suo il cambio di campo per Callejon.La notizia del rinnovo fino al 31 agosto lo rivitalizza. E’ il migliore nel primo tempo e trova un gol meritato. Commette una sbavatura nella ripresa e Valoti impegna Meret, ma la prova è positiva.Segna subito con grande precisione, firma l’assist per il gol di Insigne, ma è in fuorigioco.Solito grande lavoro sulla fascia sinistra: qualità e quantità. Poi lascia il posto a Lozano.Prova a mettersi in mostra al centro dell’area di rigore.Un paio di accelerazioni, ma stavolta non trova il gol.Entra e segna di testa. Poi sfiora il 4-1. Impatto molto positivo.Continua la marcia positiva in campionato. L’Atalanta resta lontana, il quinto posto della Roma si avvicina.Non è perfetto sul 3-1 di Younes. Non dà l’impressione di grande sicurezza.Soffre in fase di chiusura e si perde Younes in occasione del 3-1.Se la cava col mestiere. Provvidenziale un anticipo su Callejon nella ripresa.Non è perfetto in occasione del vantaggio di Mertens.Soffre Callejon in fase difensiva, ma il momentaneo pareggio nasce da una sua iniziativa sulla sinistra.Evapora sulla fascia destra e subisce la maggiore fisicità avversaria.Impossibile limitare un Fabian così straripante.Il Napoli ha tante soluzioni in mediana e va in difficoltà.Comincia alto a sinistra, poi diventa terzino. Non trova guizzi.Ha un pallone giocabile e lo trasforma in quello che dovrebbe diventare il suo stadio.Una sola iniziativa nel primo tempo, poi non fa altro.Entra e impegna Meret con una bella conclusione da fuori area.La Spal ha un solo sussulto alla mezz’ora, troppo poco per impensierire il Napoli e sperare nella rimonta salvezza.