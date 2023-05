Giovedì 4 Maggio 2023, 22:37 - Ultimo aggiornamento: 23:00

NAPOLI - Tutti protagonisti. Con un poker di fuoriclasse in campo, Kim, Lobotka, Kvaratskhelia e Osimhen. Il leader è Luciano Spalletti.

MERET 7,5

Una storia che riconcilia con il calcio. In estate sembrava sul punto di dover andare via. Era tutto fatto per il prestito allo Spezia, poi il copione cambia all’improvviso. Le storie del calcio sono infinite. Navas resta a Parigi perché non trova l’accordo per la buonuscita e il Napoli punta su Alex, bravo a rispondere alle critiche con il lavoro. Gestisce bene la pressione nonostante le voci. Para un rigore contro il Lecce e si riprende tutto con gli interessi. Firma un contratto fino al 2024 (con opzione fino al 2025) ma a fine stagione parlerà con la società per valutare il suo futuro.

DI LORENZO 8,5

O capitano. Mio capitano. E basterebbe il titolo della poesia di Walt Whitman per racchiudere l’essenza della stagione di Giovanni Di Lorenzo. Eredita la fascia sul braccio da Lorenzo Insigne e la esibisce con la naturalezza del veterano. E’ uno dei leader di questo Napoli. In campo poi è uno spettacolo: è uno dei migliori terzini destri d’Europa per continuità di rendimento. L’interpretazione del ruolo è moderna: non si limita soltanto ad attaccare, ma spesso ha fatto pure il centrocampista aggiunto. Ha un sogno: chiudere la carriera con questa maglia.

KIM MINJAE 9

Un coreano al posto di Koulibaly. Ci ha messo un giorno – il primo – a spazzare tutti i dubbi. Si presenta allo stadio Patini di Castel di Sangro e non si fa problemi ad intervenire duro su Victor Osimhen. Il numero 9 si rialza e lo abbraccia. E’ quasi un’investitura. Kim è diventato in poco tempo una certezza. E’ un maestro nell’anticipo, si fa rispettare di testa e ha anche mostrato una discreta propensione offensiva. Con Spalletti sta imparando anche ad impostare. Semplicemente devastante. Il futuro? C’è una clausola (bassa) che va ritoccata.

RRAHMANI 8

Ha confermato la crescita con Spalletti dimostrando di essere un difensore centrale attento nelle letture e bravo in marcatura. Il suo rendimento è stato costante: ha avuto un brutto infortunio, ma lo ha superato e dopo la sosta per il Mondiale ha confermato tutto il suo livello. E’ un punto di riferimento di questo Napoli tanto da aver affidato alla società il suo futuro: rinnoverà fino al 2027. Manca solo la firma, ma non ci sono dubbi. Rrahmani e il Napoli proseguiranno insieme.

MARIO RUI 8

Il professore. Così lo ha soprannominato Luciano Spalletti che gli ha affidato un compito importante nel corso della stagione. Mario Rui lo ha interpretato con grande sapienza tattica. E’ stato fondamentale nella costruzione della manovra con il suo piede (sinistro) da centrocampista. Ha firmato tanti assist. Gli è mancato soltanto il gol per sugellare un’annata davvero importante. Le critiche (spesso ingenerose) dei tifosi rappresentano un ricordo lontano. Adesso è infortunato, proverà a colmare la lacuna nelle ultime gare di campionato. Meriterebbe una rete tutta sua.

OLIVERA 7

E’ arrivato dal Getafe la scorsa estate e si è imposto per la sua grande intelligenza tattica. E’ stato molto presente soprattutto nella prima parte della stagione. Spalletti lo ha preferito a Mario Rui nelle gare in cui l’aspetto fisico ha rappresentato un fattore, soprattutto in Champions League. La concorrenza ha sicuramente rappresentato uno stimolo per entrambi. Olivera se l’è cavata bene. Predilige garantire equilibrio sulla fascia sinistra, ma ha anche trovato un gol. Lo ha fatto contro la Cremonese in campionato. Può sicuramente migliorare ancora.

JESUS 7,5

A Napoli è calcisticamente rinato. Dimenticate il difensore che a Roma era finito ai margini tanto da non allenarsi più con la prima squadra. Il brasiliano è stato la prima alternativa alla coppia titolare Rrahmani e Kim. Lo ha fatto con autorevolezza giocando senza sbavature. E’ un centrale affidabile e di grande qualità. La società gli ha già rinnovato il contratto fino al 2025 (con opzione al 2027), segnale di grande stima all’interno del mondo Napoli. E’ considerato uno dei leader di questo gruppo e in azzurro è stato bravo a rilanciare la sua carriera in Italia.

ANGUISSA 8,5

E’ stato l’assoluto dominatore della mediana. Fisicità, applicazione e grande intelligenza tattica. Ha spostato gli equilibri. Nella prima parte della stagione è stato incisivo pure in zona gol con un rendimento da top player assoluto. Per Spalletti è l’indispensabile: non se ne priva mai. La società lo ha acquistato a titolo definitivo dal Fulham per appena 15 milioni di euro, realizzando un vero e proprio affare, poi lo ha blindato. No Frank, no party. E il discorso vale pure per il futuro. Anguissa e Napoli, la storia è destinata a durare ancora.

LOBOTKA 9

E’ l’Hamilton del centrocampo del Napoli. Spalletti gli ha consegnato le chiavi e lui ha guidato a velocità supersonica senza mai andare a sbattere. E’ uno dei segreti di una squadra che ha espresso un gioco stratosferico per tutta la stagione. Ha un’intelligenza tattica che lo proietta tra i migliori registi d’Europa: sa quando accelerare ed è prezioso anche in appoggio perché sa sempre quando aiutare i compagni. Spalletti è convinto che possa dare di più anche in fase offensiva. Avrà tempo per riuscirci: ha appena rinnovato fino al 2027.

ZIELINSKI 7,5

L’esultanza di Torino resterà una delle immagini forti di questo scudetto: si accascia a terra quasi a voler assaporare tutte le sensazioni di un traguardo che ha inseguito dal 2016. Lo ha sfiorato nel 2018 nell’anno dei 91 punti di Maurizio Sarri che non sono bastati a conquistare il tricolore. Classe ed eleganza al massimo, Zielinski è sopraffino nelle giocate. Non è sempre continuo, ma il suo impatto non si discute. Ora è di fronte ad un bivio considerando che è all’ultimo anno di contratto: rinnovare con il nuovo tetto ingaggi imposto dalla società oppure andare via.

ELMAS 7,5

E’ maturato tantissimo con Spalletti. Rispetto all’anno scorso, è diventato un valore aggiunto. Elmas ha giocato ovunque e ha fatto la differenza: mezz’ala, esterno destro d’attacco, esterno sinistro d’attacco e persino la prima punta. Il dibattito sul ruolo non è più d’attualità. Elmas è un fattore a prescindere dal ruolo in campo. Il ‘Diamante’, così lo chiamano in Macedonia, ha tolto tutti i dubbi sul suo rendimento. E’ migliorato molto pure in fase realizzativa diventando il terzo marcatore in campionato dopo Kvarastkhelia ed Osimhen.

POLITANO 7,5

Sulla fascia destra è sempre prezioso. Quando punta l’avversario e salta l’uomo, è sempre imprevedibile. E’ stata una variante importante. Non ha segnato moltissimo, ma il Napoli ha sviluppato il gioco soprattutto sulla corsia opposta, quindi ha avuto in generale meno occasioni di mettersi in mostra. Il suo repertorio è stato comunque molto utile: la ‘catena’ di destra con Di Lorenzo ha funzionato molto bene. Politano adesso è infortunato e spera di tornare per le ultime gare di campionato, in modo da godersi anche lui in campo lo scudetto.

OSIMHEN 9

Il signore dell’area di rigore. E’ uno dei fattori di questo Napoli da scudetto, forse il fattore. E’ stato devastante. Da quando è rientrato dall’infortunio muscolare rimediato contro il Liverpool non si è fermato più. Ha segnato a raffica e ha dimostrato una crescita costante con Spalletti: sa giocare meglio con la squadra e di testa è diventato uno dei più forti numeri 9 in circolazione. De Laurentiis ha già fatto il prezzo: per meno di 150 milioni di euro non se ne va. Piace alle big della Premier e al Psg, ma il futuro si deciderà soltanto tra qualche mese.

KVARATSKHELIA 9

L’artista del gol e degli assist. Il georgiano ha rovesciato la geografia del calcio e si è preso il Napoli con giocate di classe pura. La fascia sinistra è il suo regno: parte sempre da lì, poi sprigiona il suo genio. E’ andato in doppia cifra sia a livello realizzativo che per quanto riguarda i passaggi vincenti. A Napoli lo chiamano Kvaradona: paragone impegnativo che Khivcha ha svolto senza scomporsi più di tanto. Il gol più bello è sicuramente quello realizzato all’Atalanta. Spalletti non ha avuto dubbi: “Questa è una prodezza alla Maradona”. Deve solo migliorare dagli undici metri.

LOZANO 7

Non ha fatto tanti gol, ma è cresciuto molto a livello di intelligenza tattica. L’applicazione difensiva è stata molto apprezzata da Luciano Spalletti. Ha imparato a inseguire l’avversario e ha garantito tanto equilibrio. Anche lui ha segnato poco come Politano, ma vale il discorso di una manovra offensiva che ha beneficiato soprattutto di Kvaratskhelia e Osimhen. Il messicano ha un contratto fino al 2024 e un ingaggio fuori dai nuovi parametri imposti dalla società (guadagna 4,5 milioni di euro): dovrà decidere il suo percorso.

RASPADORI 7

Ha segnato il gol da copertina contro la Juventus, un capolavoro di sinistro che ha cancellato due mesi difficili a causa di un brutto infortunio muscolare. Ha avuto poco spazio soprattutto nella seconda parte della stagione. L’avvio invece è stato di altissimo livello. Ha sostituito Osimhen e ha realizzato quattro reti nel girone di Champions League. Il futuro è sicuramente dalla sua parte: nel Napoli dell’anno prossimo avrà più spazio. Da capire quale sarà il ruolo: giocherà centravanti oppure sarà schierato accanto ad una punta centrale?

SIMEONE 7,5

Dategli pochi minuti e Giovanni Simeone fa la differenza. Il Cholito si è ritagliato uno spazio importante segnando gol decisivi nel corso di questo campionato: le prodezze contro Roma e Milan sono state pesantissime per la vittoria dello scudetto. E’ stato sfortunato contro il Lecce: ha rimediato un infortunio che gli ha tolto spazio quando Osimhen non era al meglio. Il Napoli intende riscattarlo e al termine della stagione definirà la questione con l’Hellas Verona, proprietaria del cartellino. Il Cholito rappresenta una garanzia anche per il futuro di questa squadra.

SPALLETTI 11

Il 10 a Napoli non si può assegnare (è di Maradona), quindi per Luciano c’è un voto in più. E’ stato il vero leader di questo Napoli: ha plasmato una squadra vincente in estate dopo gli addii di Koulibaly, Insigne, Mertens, Fabian e Ospina. Lo ha fatto mostrando un calcio moderno, divertente ed efficace. Inimitabile. Probabilmente avrebbe meritato lo scudetto già prima per quanto dimostrato con la Roma (nella sua prima esperienza in giallorosso). La società ovviamente intende confermarlo per l’anno prossimo perché ha un’opzione di rinnovo.

GLI ALTRI

GOLLINI 6,5

Una sola occasione con l’Atalanta, l’ha sfruttata bene

OSTIGARD 6

Primo anno in una grande squadra. Impatto positivo.

BERESZYNSKI 6

Probabilmente avrà spazio nelle ultime gare. Riserva utile.

NDOMBELE 6,5

Ci si aspettava di più dal francese. Soltanto qualche sprazzo del suo talento.

DEMME 6

E’ stato frenato dai problemi fisici. E’ rimasto a gennaio anche per spirito di sacrificio.

GAETANO 6

Talento purissimo. Ha giocato poco ma ha sempre avuto la considerazione di Spalletti. Lucio lo vede regista in un centrocampo a tre nel futuro.

ZERBIN 6

Sempre pronto, quando è stato chiamato in causa da Luciano Spalletti.