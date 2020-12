Ospina 6,5 provvidenziale nel primo tempo su Portu e Willian Josè. Non può nulla sul pareggio

Di Lorenzo 6 prova a limitare Portu e ci riesce nel primo tempo.

Maksimovic 5,5 grave l’errore dopo un quarto venti minuti: Willian Josè lo supera in velocità, poi Portu grazia il Napoli

Koulibaly 6 commette una sola leggerezza in avvio di ripresa, per il resto se la cava

Rui 6 sfiora l’autogol in avvio. Januzak è un brutto cliente, poi prende le misure e cresce nella ripresa

Fabian 5 spesso in ritardo. Brutto primo tempo dello spagnolo, migliora un po’ nel finale.

Bakayoko 6 qualche imprecisione di troppo in uscita nei primi venti minuti. Ha il merito di lottare

Lozano 6,5 l’unico a cercare la profondità. Quando accelera, crea problemi. Sfiora anche il gol.

Zielinski 7 gol capolavoro da fuori area. Il destro è imparabile. La dedica è per la moglie in dolce attesa.

Insigne 5,5 va spesso a dare una mano dietro. Non ha il guizzo giusto.

Mertens 5,5 non riesce mai a distendersi in velocità. Prima della sostituzione, dipinge un bell’assist per Lozano.

Demme 6 mette ordine nel finale

Elmas 5,5 non entra con l’approccio giusto

Petagna 5,5 non fa respirare i compagni

Politano 6 tenta un paio di accelerazioni

Gattuso 6 il Napoli centra l’obiettivo, la prestazione non è delle migliori.

REAL SOCIEDAD -

Remiro 6 non può nulla sul gol di Zielinski.

Zedua 5,5 ha Januzai davanti e gli guarda le spalle. Spinge poco.

Zubeldia 6 l’arbitro lo grazia dopo 25 minuti non sanzionando un fallo da ultimo uomo su Lozano. Poi tiene.

Le Normand 6 controlla abbastanza bene Mertens

Monreal 6 Lozano limita le sue folate offensive. Nella ripresa guadagna spazio.

Guevara 6 una conclusione alta in avvio.

Zubimendi 6 punto di riferimento della manovra della Real Sociedad

Merino 6,5 gioca sul centrosinistra e crea pericoli. Ha anche un’occasione per segnare.

Januzai 6,5 spinge molto per venticinque minuti. Spina nel fianco per tutta la partita.

Willian Josè 6,5 il migliore della Real Sociedad nel primo tempo. E’ bravo a legare il gioco. Nel finale trova il gol qualificazione.

Portu 5,5 ha una grande occasione ma la sciupa clamorosamente.

Gorosabel 6 spinge molto sulla destra

Barrenetxea 6 buon impatto al posto di Portu

Iguacil 6,5 la Real Sociedad gioca all’attacco e merita la qualificazione

