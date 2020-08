© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le pagelle di Napoili e Lazio SOSPINA 6Prende gol sul suo palo in occasione del pareggio di Immobile.DI LORENZO 5,5Soffre Marusic in avvio .MANOLAS 5,5Non è perfetto nella chiusura di Immobile in occasione dell’1-1.KOULIBALY 6Parte con un’ammonizione per un fallo di Correa. Nella ripresa lotta con determinazione.RUI 6Sfiora il gol nel finale di primo tempo. E’ tra i più propositivi.FABIAN 6,5Sblocca il risultato con una perla da fuori area.LOBOTKA 6Parte bene e orchestra la manovra, poi perde le misure, ma reagisce.ZIELINSKI 5,5Una fiammata in avvio con una bella conclusione. Cala nella ripresa.CALLEJON 6Gioca da capitano l’ultima gara col Napoli.MERTENS 7Il più attivo. Si muove tanto e si fa apprezzare in fase di rifinitura.INSIGNE 7Un’occasione in avvio, poi cambia marcia nella ripresa.POLITANO 6,5Firma il definitivo 3-1.SSTRAKOSHA 5,5Subisce gol al primo tiro, ingannato dalla deviazione di Luiz Felipe sul sinistro di Fabian Ruiz. Spiazzato da Insigne dal dischetto. Non può nulla su Politano.PATRIC 5,5Ordinato per buona parte della gara. Da un suo errore di posizione nasce l’azione che porta al rigore del Napoli.LUIZ FELIPE 5,5Nel gioco aereo non ha rivali. Tampona con difficoltà le avanzate degli attaccanti azzurri.ACERBI 6Bene nel centro-sinistra della difesa, nonostante il fastidio al ginocchio. Richiama i centrocampisti, quando il Napoli aumenta il ritmo. Allenatore in campo.LAZZARI 6Spinge poco per non scoprire il fianco agli avversari. Utile nei raddoppi di marcatura. Risorsa. MILINKOVIC 6Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di pericoloso. Fa valere il fisico nei contrasti. Nella ripresa sembra accusare un po’ di fatica. PAROLO 5Si perde Fabian Ruiz, che dal limite beffa Strakosha. Scivola su Mertens in area: il belga va giù e per Calvarese è rigore. Sfortunato.LUIS ALBERTO 6Prova spesso la gioca in profondità per Immobile. Si incarica dei calci piazzati. Raccordo tra i reparti. MARUSIC 6Attacca, ripiega e confeziona l’assist per il pareggio di Immobile. Con l’ingresso di Lukaku e l’uscita di Lazzari, viene dirottato sulla destra. Prezioso.CORREA 6,5Temibile nell’uno contro uno: chiedere a Manolas e Koulibaly. Colpisce il palo dopo una serpentina. Funambolo.IMMOBILE 10Voto ad una stagione da incorniciare, tra record, Scarpa d’Oro e titolo di capocannoniere. Segna anche al San Paolo e incide, ancora una volta, il suo nome nella storia del calcio. Re dei bomber.VAVRO 6Si oppone come può a Mertens e compagni. Non commette ingenuità.BASTOS 5,5Tocca pochi palloni e si limita al compitino.LUKAKU NGADEKANYE NGA. ANDERSON N.GINZAGHI 6,5Diventa l’allenatore con più presenze nella storia della Lazio (203). La sua squadra parte bene, ma poi cala d’intensità. Scintille con Gattuso nella ripresa. CALVARESE 5,5Giudica da rigore l’intervento di Parolo su Mertens.