Milan-Torino, le pagelle: Rebic è sempre decisivo, Castillejo non si ferma mai

G. DONNARUMMA 6Il Torino non fa mai un tiro nello specchio della porta.CALABRIA 5.5Quando ha la palla tra i piedi dà la sensazione di non essere poi così tanto sicuro.KJAER 6Sul finire del primo tempo si fa male anticipando Rincon in area.ROMAGNOLI 7Non sbaglia nulla. Gioca con sicurezza, deve continuare su questa strada.THEO HERNANDEZ 6.5Le solite volate offensive, pronto a mettere qualche pallone insidioso in area.KESSIE 6Contrasta i portatori di palla del Torino, ma non è preciso in fase di possesso.BENNACER 6Recupera molti palloni, ma a volte gioca contro troppo impeto.CASTILLEJO 7È come se fosse il miglior acquisto di gennaio. Con questo modulo è rinato, suo l’assist per Rebic.PAQUETÀ 5.5Trequartista centrale al posto di Calhanoglu, deve prendere confidenza con il ruolo.REBIC 7Un cecchino: sei gol stagionali, cinque in campionato e uno in Coppa Italia. Non sbaglia più un colpo.IBRAHIMOVIC 6Il solito lavoro utile per tenere alta la squadra.GABBIA 6Debutta in A entrando a fine primo tempo al posto di Kjaer.BONAVENTURA 6Meglio di Paquetà, andando anche al tiro da fuori.PIOLI 6.5Il suo Milan deve continuare su questa strada già dalla trasferta di Firenze.SIRIGU 6Reattivo su una conclusione di Paquetà (ma c’era il fuorigioco di Ibrahimovic), non può nulla sul gol di Rebic.LYANCO 5Si perde tra i colpi di tacco di Rebic e Theo Hernandez. Poi, si fa pure anticipare dal croato in occasione del vantaggio del Milan.NKOULOU 6Cerca di marcare Ibrahimovic per chiudergli ogni tipo di spazio.BREMER 5Non riesce a contrastare Castillejo, che nasconde il pallone e lo salta senza problemi.DE SILVESTRI 6Protagonista di qualche affondo interessante.LUKIC 5.5Non riesce ad avere la meglio sulla coppia Kessie-Bennacer.RINCON 6Azzanna le caviglia di Ibrahimovic, dando inizio a una bella lotta in mezzo al campo.BERENGUER 5Va con troppa leggerezza sul pallone quando Castillejo scappa via per servire Rebic.ANSALDI 5Dalle sue parti non arriva quasi mai un cross pericoloso.EDERA 5.5In campo a sorpresa, prova a inventarsi qualcosa.BELOTTI 5Non becca mai un pallone. Mattatore all’andata, in difficoltà nel ritorno.ZAZA 5.5In campo al posto di Edra, non combina molto.LONGO 5.5Il suo Torino ora ha solo cinque punti in più del Genoa, terzultimo.