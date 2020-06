MIRANTE 6

I compagni lo mettono a dura prova, con retropassaggi discutibili. Un suo dribbling in area (quasi sulla linea della porta) è infatti da brividi, come una uscita alta (e tardiva) su Calhanoglu. Decisivo, sempre sul turco-tedesco, e su Paquetà a metà ripresa. Poi viene fulminato da Rebic (al secondo tentativo) e da un rigore. La Roma perde ma non ha colpe.

ZAPPACOSTA 4,5

Prova ad attaccare le spalle di Theo, gli riesce qualche buon cross nel primo tempo. Crolla nella ripresa: avvia con un passaggio maldestro, il contropiede che porta al vantaggio di Rebic. Appannato.

SMALLING 4,5

Si perde nel finale, lasciando “vuota” l’area sul gol di Rebic e con quel fallo ingenuo su Theo.

MANCINI 5,5

Rientrava dopo un infortunio. Regge un tempo, poi molla anche lui come tutti gli altri. Arranca.

SPINAZZOLA 5

Crea buone occasioni in duetto con Kluivert, soffre un po’ quando deve rincorrere. Un retropassaggio verso Mirante rischia di trasformarsi in un assist al bacio per Rebic.

CRISTANTE 5

Cerca di dare la solita sostanza, ma gli avversari corrono di più. E correre è un conto, rincorrere sempre, un altro.

VERETOUT 5,5

Sembra tenere fisicamente, più degli altri. Col passare dei minuti, pure lui perde lucidità e va in bambola. Becca un giallo che gli farà saltare la prossima.

MKHITARYAN 5,5

Non è un uomo di fascia, gioca spesso nel mezzo e dai suoi piedi partono verticalizzazioni interessanti. Fornisce idee, non sempre seguite dai compagni. Efficace, ma per poco tempo.

PELLEGRINI 5

Non è nelle migliori condizioni e affoga spesso nel pressing di Bennacer e Kessie. Prova qualche giocata di fino, ma senza troppa fortuna. Il caldo non lo aiuta, sparisce presto. E non lo vedremo contro l’Udinese perché squalificato dopo l’ultimo giallo.

KLUIVERT 5,5

Bravo in versione assist (per Dzeko), più irritante quando si intestardisce a giocare da solo.

DZEKO 5

Il colpo di testa strozzato davanti a Donnarumma è un gol mangiato. Ed è l’unica giocata del pomeriggio. Distrutto, e solo.

CARLES PEREZ 5

Servivano brillantezza, l’uno contro uno, cambi di passo: tutto rimasto in panchina.

KALINIC 5

Non la vede mai.

PEROTTI 5

Tenta qualche improbabile giocata.

DIAWARA 4,5

Concorso di colpa con Smalling sul rigore su Theo.

PASTORE 4,5

Andamento lentissimo.

FONSECA 5

Prova a dare freschezza con i cambi iniziali e quelli in corsa. Ma la Roma dura una mezz’ora scarsa. Champions, ciao.

GIACOMELLI 6

Non va incontro a disastri.

Ultimo aggiornamento: 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA