PAGELLE MILAN

DONNARUMMA 5.5

Sembra in ritardo sul raddoppio di Chiesa.

DIOGO DALOT 5.5

Pressato, va spesso in difficoltà. Non è sempre lucido.

KJAER 5.5

Questa volta deve alzare bandiera bianca anche lui. In ritardo sul terzo gol dei bianconeri.

ROMAGNOLI 5

Beffato dal colpo di tacco di Dybala e viene saltato con facilità da Kulusevski sull’1-3.

THEO HERNANDEZ 4.5

Perde ogni duello con Chiesa. Due reti dell’esterno, due errori suoi. Non annusa mai il pericolo dalla sua parte.

CALABRIA 6.5

Adattato in mediana, firma un gran gol con un piatto sotto l’incrocio. Se lo merita per quello che sta facendo in questi mesi.

KESSIE 6

Solito muro a centrocampo, anche se commette qualche disattenzione.

CASTILLEJO 5.5

Inizia bene impegnando Szczesny, poi si spegne.

CALHANOGLU 6

Corre per tutto il campo sperando di accendere il Diavolo.

HAUGE 5

Si sta smarrendo dopo il buon inizio di stagione.

RAFAEL LEAO 6

Uno dei migliori nel primo tempo, impegnando Szczesny in diverse occasioni. Cala nella ripresa, ma non gli si può recriminare nulla.

BRAHIM DIAZ 5.5

Non dà la scossa giusta in una gara che appare già compromessa.

PIOLI 6

Il suo Milan mostra qualità interessanti, ma finisce ko. Resta comunque in vetta.

PAGELLE JUVENTUS

SZCZESNY 7

Respinge tutto quello che c’è da respingere, tranne il tiro di Calabria.

DANILO 6

In difficoltà in avvio di partita, ma si riprende alla grande con il passare dei minuti.

BONUCCI 6

Una gara tranquilla perché viste le assenze nel reparto offensivo dei rossoneri non deve fare gli straordinari.

DE LIGT 6.5

Una prestazione attenta. Brillante anche nelle chiusure.

FRABOTTA 6.5

Galoppa sulla fascia mettendo in crisi il Milan fin dall’inizio.

CHIESA 8

Il simbolo della vittoria della Juventus a San Siro. Prima colpisce un palo, poi firma una doppietta.

BENTANCUR 5

Spesso in ritardo. Forse si meritava il secondo giallo.

RABIOT 6

Perde palla sul pareggio del Milan, ma si fa sentire in mezzo al campo.

RAMSEY 5.5

Si fa vedere soltanto con una conclusione che termina sull’esterno della rete.

DYBALA 7

Peccato che non ci sia il pubblico. Il tacco con il quale regala a Chiesa la palla del vantaggio è da rivedere.

CRISTIANO RONALDO 5.5

Molto probabilmente è il grande assente della serata.

KULUSEVSKI 7

Scatena il panico appena entra. Suo l’assist del terzo gol.

MCKENNIE 7

Segna anche a San Siro contro la capolista, chiudendo il match.

PIRLO 7

La sua Juventus si porta a sette punti dal Milan con una gara da recuperare.

