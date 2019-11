Milan-Napoli, le pagelle: fa tutto Bonaventura. Allan non si arrende mai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decisivo quando a fine primo tempo chiude lo specchio della porta a Insigne. Bravo anche su Allan in pieno recupero.Un passo indietro rispetto all’ultima prestazione. Si vede poco.Non smette mai di lottare ogni volta che deve contrastare gli attaccanti del Napoli.Quando il Napoli accelera, dà la sensazione di essere in affanno.Impacciato sul gol del Napoli, ma dà il via all’azione del pareggio firmato da Bonaventura.La media tra un primo tempo da cinque e una ripresa da sei.Buona copertura difensiva. Prova a far girare il pallone.Entra nell’azione del pareggio di Bonaventura.Non si è ancora ambientato del tutto. Molti errori, come il colpo di testa sul fondo davanti a Meret.Si sacrifica molto. Torna spesso a centrocampo per toccare qualche pallone in più, ma così facendo non è mai pericoloso.Può essere il vero grande acquisto di questo Milan. Tiene a galla i rossoneri facendo tutto lui. Gol compreso.Prima mezz’ala, poi davanti alla difesa. Può considerarsi recuperato.Ritrova Bonaventura, che ora sarà davvero difficile tenere fuori.Non può nulla sul gol del Milan. Sempre attento.Bonaventura è un gran brutto cliente. Beffato in più occasioni.Il migliore in campo del Napoli. Se poi avesse fatto quel gol in rovesciata…In campo al posto di Manolas, fa il suo senza problemi.A questo Napoli sono mancate le sue percussioni offensive.Lo spagnolo si vede poco. Ancelotti lo sostituisce nella ripresa con Mertens.In mezzo al campo è un bel motorino che non smette mai di correre.Si vede poco negli inserimenti offensivi, ma gioca con attenzione.È la vera novità nell’undici titolare, ma il macedone questa volta stecca.Puntuale nel ribadire in rete il pallone respinto dalla traversa su un tiro di Insigne.Con una fiammata delle sue centra una traversa, poi calcia addosso a Donnarumma un’ottima palla gol.Combina poco. Dal belga ci si aspetta di più.Non aiuta il Napoli, come invece era accaduto in altre occasioni.Applaudito da San Siro, conquista un pari. Traballa (e non poco) sulla panchina del Napoli.