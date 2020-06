Ultimo aggiornamento: 21:52

GABRIEL 5.5Para tutto nel primo tempo, ma pesa molto sull’1-1 la respinta corta su tiro di Calhanoglu ribadito in rete da Bonaventura.RISPOLI 5I pugliesi si affidano alla sua esperienza, ma Theo Hernandez è un trattore.LUCIONI 5Cerca di metterci una pezza, ma non sempre è puntuale.MECCARIELLO 5.5Mezzo punto in più per la gioia durata pochi secondi del suo primo gol in A. Poi, ci pensa il Var ad annullare tutto per fuorigioco.CALDERONI 5Il meno peggio in difesa nel primo tempo, ma crolla nella ripresa.PETRICCIONE 5Guarda Castillejo in area deviare in rete il cross basso di Calhanoglu.TACHTSIDIS 5.5Ce la mette tutta per creare gioco.MANCOSU 6Al Lecce sono mancati i suoi guizzi per tutto il primo tempo, poi segna su rigoreFALCO 5Fabio Liverani gli chiede molto perché lui è il giocatore con più classe tra i salentini, ma fa fatica pure lui.SAPONARA 5.5Si vede poco nel primo tempo. Leggermente meglio nella ripresa.LAPADULA 5Ha una ghiotta occasione da rete in pieno recupero nel primo tempo, ma spreca in maniera clamorosa.BABACAR 6Più insidioso di Lapadula. Si procura il rigore.LIVERANI 5Dovrebbe risvegliare il Lecce, impegnato nella lotta per non retrocedere.G. DONNARUMMA 6Prima il Var annulla il pari di Meccariello, poi Lapadula calcia fuori. Pochi interventi.CONTI 6Non è il giocatore ammirato ai tempi dell’Atalanta, ma ce la mette tutta. Suo l’assist per Rafael Leao.KJAER 6Si arrende per un problema al ginocchio. Prima di alzare bandiera bianca, non ha problemi a controllare Lapadula.ROMAGNOLI 6Non deve fare chissà quali miracoli difensivi per fermare il Lecce.THEO HERNANDEZ 6.5Il solito uragano sulla fascia, con qualche pecca difensiva.KESSIE 6In mezzo al campo non smette di lottare.BENNACER 6Un solo errore a fine primo tempo, ma gioca una gara ordinata.CASTILLEJO 7.5Il migliore in campo del Milan, al di là del gol. Anche lui grande assente nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.CALHANOGLU 7Cross teso per il vantaggio di Castillejo e lancio perfetto per l’1-3 di Rebic.BONAVENTURA 7Nel primo tempo calcia due volte addosso a Gabriel, ma è veloce nel ribadire in rete una respinta del brasiliano su tiro di Calhanoglu.REBIC 7Gioca da falso nueve e te lo ritrovi in difesa a contrastare Rispoli. Poi segna l’1-3.GABBIA 5.5Sostituisce Kjaer. Soffre Babacar e anche tanto.RAFAEL LEAO 6.5Puntuale nel chiudere il match.SAELEMAEKERS 6In campo per far rifiatare Castillejo.PIOLI 6.5Riparte la rincorsa del Milan per un posto in Europa League.