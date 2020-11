REINA 6

Resta pietrificato sulla girata di Dzyuba. Rischia un po’ in uscita, ma da dietro è bravo coi piedi a impostare. Inerme.

PATRIC 6,5

Avanza con personalità, senza eccedere ed evitando qualunque sbavatura. Ordinato.

HOEDT 7

Resta molto alto, domina di testa in area. Quando c’è un pericolo, spazza. Concreto.

ACERBI 6

Si propone in attacco con costanza, ma lascia girare troppo facilmente Dzyuba. Terzino aggiunto.

LAZZARI 6,5

Sbaglia sempre la mira, a fine primo tempo si mangia un gol fatto sotto porta. Quindi la passa a Ciro, che si conquista il rigore in area. Sciupone.

PAROLO 7

Lascia partire un siluro rasoterra all’angolino. Primo gol a 35 anni in Champions, si divora il bis a colpo sicuro. Rinato.

LEIVA 6,5

Imposta e fa il lavoro sporco in mediana. Dà anche a Immobile la palla che sblocca la gara. Muro.

LUIS ALBERTO 7

Tecnica superiore, è una meraviglia. Non gli riesce lo scavetto su Kerzhako, né lo supera dalla distanza. Regala un assist a Muriqi, inventa e ripiega persino in difesa. Delizioso.

MARUSIC 6

Ci mette il fisico e qualche scatto, ma è più prezioso in un ripiegamento nel secondo tempo. Modesto.

CORREA 8

Fa impazzire Lovren. Serve l’assist a Parolo del raddoppio e poi un altro non sfruttato. Apertura pazzesca nel secondo tempo, peccato per il gol di testa meritato e non trovato. Indemoniato.

IMMOBILE 8

Tocca un pallone e lo mette nel sette. Prova a regalare a Lazzari il 3 a 1 inutilmente, quindi si conquista e trasforma il rigore. Eurobomber.

AKPA AKPRO 6,5

Entra con la solita grinta, si inserisce, corre e ringhia su ogni palla. Nuovo Winter.

LUIZ FELIPE 6,5

Ferma tutti e sfrutta la sua freschezza per chiudere con eleganza. Redivivo.

CATALDI 6

Si limita a dare sostanza in regia. Sufficiente.

FARES 6

Sbroglia una situazione difficile in difesa. Utile.

MURIQI 6

Kerzhakov gli chiude lo spazio e gli nega il primo gol. Lento.

INZAGHI 8

Il suo gruppo non risente mai di nessun caso interno ed esterno. Trascina la Lazio a un passo dagli ottavi Champions. Parafulmine.

OLIVER 5

Non vede la trattenuta di Lovren su Correa, non punisce col secondo giallo Barrios su Immobile in area. Distratto.

