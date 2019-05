Lazio, le pagelle: Jordao dura troppo poco, riappare Immobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella ripresa esce male in scivolata su Lukic. Fa una gran parata su Zaza, non può nulla su De Silvestri. Miracolo finale su Rincon. Incolpevole.Di testa prova a centrare un altro gol, poi a fare l’assistman per Ciro in attacco. Salva la quarta rete del Toro. Conferma.E’ l’ombra di Belotti, lo anticipa anche da ultimo uomo. Non riesce nel tentativo disperato di recuperare su Lukic. Sfortunato.Sembra vigile, ma poi Iago Falque lo supera come un birillo e anche Lukic in occasione del raddoppio. Esce, stanco.Fa il compitino in difesa, affonda pochissimo. Non riesce a deviare in porta una palla gol. Svogliato. PAROLO 6Corre, tira, si danna, anche se sul raddoppio del Toro lascia partire il contropiede di Meite. Fa l’assist per Immobile. Discontinuo.Smista con facilità quando la gara è morta. Va a vuoto sul lancio di Meite e si lascia superare da Belotti sul tris in area. Lento.Mostra personalità e iniziativa con i dribbling e qualche scatto, ma poi sparisce nel secondo tempo. Acerbo.Non si risparmia anche se la gara non conta nulla. Blocca l’ex De Silvestri, ma s’addormenta su Iago Falque. Sbadato.Vaga sulla trequarti, ma nella ripresa dà un cioccolatino a Immobile non sfruttato per il pareggio. Fuori ruolo.Sbaglia tutto, poi s’inventa una magia, che trafigge Sirigu. Si divora il raddoppio tutto solo. Riapparso.Entra e calcia in porta, impegna Sirigu nella respinta. Poi non fa più nulla. Fumoso.Urla ed esce dall’area tecnica come se non fosse mai la sua ultima partita, ma arriva comunque la 13esima sconfitta. Traballante.Fa bene a non fischiare un rigore per un intervento di N’koulou su Immobile. Attento.