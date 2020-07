Ultimo aggiornamento: 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Replay salentino all’Olimpico. Gol annullato al Sassuolo, la Lazio va di nuovo in vantaggio ma poi si ferma dopo il pareggio. Sparisce nel secondo tempo e nel recupero trova addirittura il terzo ko consecutivo.STRAKOSHA 4,5Non può nulla sul gol di Raspadori. E’ decisivo su Muldur, ma in negativo pure sul raddoppio con un’uscita sbagliata. Maldestro.BASTOS 4,5Soffre Boga in ogni accelerata e giocata. Tiene in gioco Caputo sul gol di Raspadori. Rischia il rigore su Djuricic. Pericoloso.ACERBI 5,5All’inizio è un po’ in difficoltà al centro, poi mura tutti, ma è assente nei due gol del Sassuolo. Sconsolato.RADU 5,5Affronta i giovani con la saggezza. Devia di tacco sulla traversa un tiro di Djuricic. Esperto.LAZZARI 6Splendida la palla sciupata da Immobile, decisiva quella per Luis Alberto. E’ stanco nel secondo tempo. Il migliore.MILINKOVIC 5E’ affaticato e nei duelli non ci mette nemmeno il fisico. Gli manca il passo. Acciaccato.PAROLO 4,5Viene graziato dal Var sul gol annullato a Raspadori. Fa interventi in ritardo e si fa sovrastare da Ferrari sul raddoppio. Vecchietto.LUIS ALBERTO 5,5Tutto solo calcia alle stelle un rigore. Con un rimpallo sblocca l’incontro, ma poi perde in mediana la palla del pareggio. Doppiogiochista.LUKAKU 5Inzaghi lo richiama di continuo, da titolare scende poco e resta basso. Timido.CAICEDO 4,5E’ macchinoso e fuori dal gioco. Non aiuta Ciro né fa una sponda degna del suo fisico. Inesistente.IMMOBILE 5Si divora subito un gol di piatto, poi viene murato e prova a far segnare Luis Alberto. Ci prova nella ripresa dalla distanza con un bel tiro a giro. Irriconoscibile.JONY 5Non dà nessuna scossa. Inutile.CATALDI 5,5Entra, calcia, ma il suo destro viene ribattuto. Sbaglia qualche passaggio di troppo. Volenteroso.LEIVA 4,5Si limita all’ordinaria amministrazione, poi sbaglia interventi e perde la palla del corner del ko. Convalescente.ADEKANYE 5,5Ci mette una grinta pazzesca appena entra. Sfrontato.VAVRO 4,5In 10’ Molla completamente Caputo in marcatura. Addormentato.INZAGHI 5Aspetta l’avversario e lo punisce col suo Mago, poi però vede il crollo in campo e con i cambi alla fine incide in peggio. Inerme.SASSUOLOCONSIGLI 6Incolpevole sul gol di Luis Alberto. Non compie grandi interventi.TOLJAN 5Ferma come può Luis Alberto, ricorrendo anche al fallo. Distratto.MARLON 6Controlla bene le avanza di Immobile. Non commette ingenuità.G. FERRARI 6Prova a farsi vedere nel gioco aereo. Efficace.KYRIAKOPOULOS 5Le scorribande di Lazzari lo mettono in grande difficoltà. Meglio nella ripresa.BOURABIA 6Raccordo tra i reparti. Non demorde.LOCATELLI 5,5Ce la mette tutta. Utile soprattutto in fase di non possesso.TRAORE' 5Spesso fuori tempo.DJURICIC 6Sfiora il gol con un pallonetto velenoso dal limite che scheggia la traversa. Guadagna falli preziosi.BOGA 6Nel primo tempo si beve mezza difesa e spara fuori dal limite, dopo essersi accentrato. Pericoloso.RASPADORI 7Il suo gol viene annullato giustamente per fuorigioco. Si rifa nel secondo tempo.MULDUR 6Ingresso positivo. Forze fresche al servizio dei compagni.CAPUTO 7,5Entra e sforna assist per Raspadori e poi segna il gol vittoria. Decisivo.HARASLIN 5Non incide.ROGERIO NGMAGNANI NGDE ZERBI 6Protesta per il gol non convalidato. La sua squadra si vede di più nel secondo tempo.DI BELLO 5Va al Var e decide d’annullare il gol di Raspadori per fuorigioco. Coi cartellini è severo, valuta leggera una trattenuta di Bastos. Scolastico.