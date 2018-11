Pagelle Lazio, ricompare il mago, Correa fumoso

5,5

Recupera dall’infortunio in un lampo, ma non è certo la solita diga in campo. Meno brillante in regia, cala vistosamente nella ripresa perdendo continuamente la palla. Convalescente. MILINKOVIC 5

Prende sempre male la mira e, quando l’azzecca, c’è Consigli a negargli la gloria. Nella ripresa una sola cavalcata, è lento, lezioso e compassato in ogni inutile giocata. Irritante.

LULIC 5

Non ha nessuno e marca male Ferrari da dietro. Rientra dopo lo stop al polpaccio, ma sembra ancora affaticato ed è deleterio. Assente.

LUIS ALBERTO 6

Inzaghi gli ridà fiducia, lui stavolta è sfortunato per il salvataggio di Ferrari sotto porta. Poi sforna qualche cioccolatino, ha il giusto spirito. Confortante.

IMMOBILE 6

C’ha preso gusto, è ovunque in attacco e sforna un assist dietro l’altro. Forse un messaggio per il Mancio. Quando decide di tornare bomber lo ferma il palo. Sfortunato.

CORREA 5,5

Si divora un gol fatto col piattone parato da Consigli, meno male che è in (dubbio) fuorigioco. Prova a spaccare la partita con qualche accelerazione, ma non trova la porta. Evanescente.

LUKAKU 6

Entra e con un retropassaggio corto mette i brividi a Strakosha. Poi si affaccia una sola volta nella metà campo avversaria, ma viene murato. Scolaro.

BERISHA NG

INZAGHI 5,5

Predica umiltà, ma la sua Lazio si fa troppo “piccola”. Anzi, in balia del gioco avversario. Non cambia con le sostituzioni l’inerzia di un match in cui la sua squadra gioca da provinciale contro il Sassuolo. Spaesato.

CALVARESE 5

Ha vita facile, ma estrae tantissimi cartellini e fa errori banali. I suoi assistenti non lo aiutano sugli offside. Alla fine non vede un tocco evidente di Lirola su Correa al limite dell’area. Superficiale. Alberto Abbate



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischia, segna e poi subisce il contraccolpo psicologico sul pareggio. E’ una Lazio che reagisce molto meno quest’anno, così il Sassuolo fa il buono e il cattivo tempo. I biancocelesti l’aspettano e lo puniscono in contropiede, poi però spariscono. Prima “X” in stagione fra campionato e Coppe, alla fine comunque un buon punto recuperato sull’Inter.STRAKOSHA 5,5Forse può uscire sul gol, ma non è certo il primo colpevole. Nella ripresa vola coi pugni e poi su un rasoterra angolato di Duncan. Quasi al 90’ però regala una palla folle a Babacar. Graziato.LUIZ FELIPE 5,5Va in difficoltà, Adjapong è un furetto sulla sua fascia. Decide di mollare la marcatura su Ferrari, poi diventa nervoso. IrruentoACERBI 6,5Dopo 5’ si lascia superare da Boateng, Sensi lo grazia. Sembra emozionato al suo ex Mapei Stadium, ma poi sale in cattedra e sventa ogni pericolo. Un muro.RADU 6E’ tosta fermare le accelerate dei giovanotti del Sassuolo, lui se la cava con l’esperienza e un giallo. Perfetto quando esce palla al piede. Elegante.PATRIC 5,5Sbaglia facili appoggi, non è mai preciso. Anche gli stop stavolta non gli riescono né le sgroppate sul fondo. Confusionario.PAROLO 6,5Non corre come al solito, ma si prende un bel merito: terzo gol di seguito in una settimana dopo Spal e Marsiglia. Facile il tapin, ma lui è sempre lì. Provvidenziale. LEIVA