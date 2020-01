Luiz Felipe il migliore. Il mago scompare, Ciro è spento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'approccio della Lazio è orrendo e intimorito, l'1 a 1 arriva per caso. I biancocelesti non si scuotono nemmeno nel secondo tempo, vanno molli sul pallone e rischiano di continuo il capitombolo. Inzaghi prova a incidere coi cambi, ma stavolta sembra volersi accontentare almeno del pareggio. Arriva e per fortuna è un ottimo punto.Improponibile la sua uscita su Dzeko. Viene salvato dalla sua faccia ancora sul bosniaco e su Pellegrini e dal palo. L'unica parata buona è ancora su Dzeko in fuorigioco. Inutile.Decisivo con una deviazione di testa sul tiro di Cristante, mura Dzeko in diagonale. Attento, perfetto in ogni anticipo, ma viene sostituito per un giallo. Giovanotto.Strepitoso un anticipo in rovesciata su Dzeko. Si fa scavalcare dal lancio di Cristante con Radu sul gol, poi si riscatta mettendo dentro il pareggio. Provvidenziale.Errore in compartecipazione con Acerbi sul vantaggio giallorosso, poi salva in scivolata il raddoppio di Dzeko. Perfetto ancora in diagonale su bosniaco e in un ripartenza su Under. Esperto.Non passa mai Spinazzola in dribbling, è in difficoltà dietro. Quando spinge nella ripresa viene atterrato. Contenuto.Vince solo in duello aereo, ma è troppo poco. Sbaglia lo stop a tu per tu con Lopez, è lezioso. Pericoloso un rasoterra al 90'. Molle.In mezzo al campo passano ovunque, rischia nelle uscite al limite. Sbaglia passaggi e soluzioni scelte. Irriconoscibile.Un fantasma in campo, si riscatta solo sul corner sul quale Pau Lopez combina un pasticcio. Viene sostituito ed è furioso. Assente.E' nervoso e commette un errore dietro l'altro. Under lo manda sempre nel panico e fa passare il cross del rigore rientrato. Inconsistente.All'inizio aiuta addirittura in difesa. E' prezioso, ma ha solo un guizzo davanti. Si accascia a terra nella ripresa. Degente.Corre tanto a vuoto, calcia alle stelle nell'unica occasione in cui viene servito. Si fa prendere da Spinazzola in recupero. Sparito.Entra e atterra Kluivert in area, ma Calvarese al Var lo salva. Chiude bene su Pellegrini e basta. Graziato.Dà più interdizione a centrocampo, ma non sposta certo l'equilibrio. Gregario.E' l'unico a sgomitare come un guerriero, ma fa ben poco altro. Lottatore.La sua squadra non lo segue, sparisce in un derby in cui ha meno della Roma da perdere. Coi cambi s'accontenta del pari. Intelligente.