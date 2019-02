Pagelle Lazio, Correa impalpabile, Patric va in difficoltà

5,5

Prova a tenere palla e a far salire la squadra. Ma i compagni finiscono la benzina e non c’è nessuno per servirlo, così torna a dare una mano dietro. Difensore.

LEIVA 5

Diventa centrale dopo l’uscita di Radu e respinge un tiro di Pandev. Letale un altro addosso a Sanabria per il gol. Ha una caviglia a pezzi. Sfortunato.

JORDAO 6

Esordisce con personalità. Ci mette grinta, ma si perde Bessa al centro area su un colpo di testa. Si propone e lotta. Buona la prima.

BANTI 6

Bravo ad ammonire per simulazione l’ex Pandev, svenuto in area senza alcun tocco di Leiva. Cinque gialli giusti nella ripresa. Nessun problema.



Torna la maledizione di Marassi. Una Lazio lenta e rabberciata fa quello che può e trova persino il vantaggio, ma poi si spaventa, crolla e non riesce a gestirlo. Non c’è un gran gioco, conterebbe solo il risultato, ma il finale è davvero amaro insieme a un altro infortunio e al settimo posto.STRAKOSHA 6Ha un riflesso pazzesco con le mani su Rolon al volo. Se la cava coi piedi su Sanabria, ma non può nulla sul rimpallo con Leiva. E’ coperto da Patric, ma in ritardo sul diagonale di Criscito. Discontinuo.PATRIC 5,5Fa quello che può, dopo un approccio un po’ complicato. L’impegno non manca, commette qualche fallo di troppo. Regala una palla a Rolon in area e viene graziato. Adattato.ACERBI 6Anticipa sempre tutti di testa e coi piedi. Con Radu out si sposta sul centrosinistra. Affidabile in ogni posizione. Lui non si ferma mai. Inarrestabile.RADU 6E’ attento, ma Sanabria gli scappa diverse volte. Era affaticato, stringe i denti ma alza bandiera bianca a 20’ dalla fine, un’altra tegola.MARUSIC 5S’inserisce più del solito, ma mai un cross, una soluzione giusta. Si divora un gol davanti a Radu, per fortuna per lui è fuorigioco. Nella ripresa inesistente.ROMULO 6Sua la prima conclusione nello specchio. Colpisce debole di testa un cross perfetto di Lulic. Fa la mezzala e pure l’esterno. Intelligente.BADELJ 7Prende la Lazio per mano, intercetta, manovra e segna. Si libera di tre avversari, triangola con Immobile e la piazza di piattone. Nella ripresa colpisce la traversa di mezzo giro al volo. Rinato.CATALDI 5,5Si fa coraggio nella ripresa, ma sbaglia pure l’ultimo passaggio su un contropiede e due punizioni, sua specialità. Limitato.LULIC 5,5Quando è pressato, va in difficoltà. Sbaglia controlli e passaggi. Perfetto solo un cross per la testa di Romulo e una deviazione in area. Affannato.CORREA 5Deve dare la profondità, ma è assente oppure in fuorigioco. Al 53’ piazza la palla di piattone, ma Radu fa una gran parata sulla sua unica giocata. Leggero.IMMOBILE 6,5Fa un tiro e calcia l’erba, fatica pure a correre. Da fermo però mette l’assist al centro per Badelj e un altro non sfruttato da Correa prima d’uscire. Generoso. CAICEDO