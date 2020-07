Ultimo aggiornamento: 23:57

STRAKOSHA 6Viene beffato da Joao Pedro, ma il gol viene annullato perché manca il secondo tocco. Sul colpo di testa di Ionita ha un ottimo riflesso. E’ spiazzato sul gol dalla deviazione di Luiz Felipe. Incolpevole.PATRIC 6Provoca una punizione-gol per fortuna annullata perché indiretta. All’inizio si perde gli avversari al centro, poi procede tranquillo. Diligente.LUIZ FELIPE 6Inzaghi gli chiede di impostare, lui si vuole riscattare, ma è sfortunato a deviare in porta il tiro di Simeone. Iellato.ACERBI 6Solo un errore in marcatura su Ionita, poi si propone coi cross in discesa. In un’accelerata va in iperestensione, ma resta in campo sino alla fine. Stoico.LAZZARI 7Va al tiro tre volte consecutive (diagonale, al volo e dalla distanza), ma Cragno lo stoppa sempre. Supera gli avversari con una facilità disarmante. Imprendibile.MILINKOVIC 7Qualche colpo di tacco, poi vaga per il campo e fa errori in palleggio. Gli si perdona tutto con quello strepitoso esterno al volo all’incrocio a inizio secondo tempo. Incantevole.PAROLO 6,5Sbaglia qualche passaggio di troppo, poi è utile nell’ordinaria amministrazione a centrocampo. Non s’arrende ed è attento sino all’ultimo. Continuo.LUIS ALBERTO 7Meraviglioso il suo primo tiro a giro, vola Cragno all’incrocio e poi nella ripresa all’angolino. Quindi il 16esimo assist per Ciro e tanti giochi di prestigio. Mago.JONY 7Ha buona tecnica e si rivede. Recupera una palla e la mette sul piede d’Immobile. Da lui parte anche il pari biancoceleste. Redivivo.CAICEDO 6Sbaglia le sponde e non riesce a tenere la palla. Un po’ meglio nella ripresa, anche se non gli fischiano ormai un fallo quando va a terra. Scolastico.IMMOBILE 7,5Svaria su tutto il fronte offensivo, ci prova al volo, ma devia Cragno, strepitoso con la deviazione sul palo. Quindi strozza il tiro in diagonale e trova il raddoppio. Capocannoniere ritrovato.LUKAKU 6Difende e mette qualche buon traversone per Ciro. Ordinato.MARUSIC 6Gli riesce un solo affondo. Non ha ancora il ritmo, ma ci mette comunque il fisico. Appesantito.CORREA 6Torna dopo un brutto infortunio. Accelera una sola volta e sbatte su Cragno. ConvalescenteINZAGHI 7Urla a più non posso, chiede ordine e serenità in campo, trasmette la rabbia alla squadra nell’intervallo. Il solito motivatore.PICCININI 5,5Annulla un gol di Joao Pedro perché aveva fischiato una punizione a due sul gioco pericoloso di Patric. Non fischia mezzo fallo a Caicedo. Prevenuto.Cragno 8E’ strepitoso in almeno 4 interventi. Tiene in partita il Cagliari. Uomo Cragno.Walukiewicz 5Si perde completamente Immobile sul gol del 2-1. Imbambolato.Klavan 5Si perde le marcature. Sul gol del 2-1 tiene in gioco Immobile. Confuso.Lykogiannis 5Il suo colpo di testa finisce direttamente sui piedi di Milinkovic-Savic nel gol del pareggio. Maldestrp.Faragò 5.5Resta molto bloccato dietro e concede troppo spesso il cross a Jony, Acerbi e Lukaku. Stordito.Nandez 6Finisce presto la benzina, ma almeno continua a lottare. Generoso.Ionita 6,5Ci prova di testa e regala l’assist-gol a Simeone. Pimpante.Mattiello 6Resta molto bloccato dietro e concede troppo spesso il cross a Lazzari, poi riemerge. Lottatore.Rog 5.5Parte come trequartista, poi è costretto ad abbassarsi per fare il regista. Limitato.Birsa 5E’ a disagio in regia, nonostante Zenga insista. Sacrificato.Joao Pedro 5Fa solo il gol su punizione, ma era indiretta. Distratto.Simeone 6.5Segna sfruttando una deviazione di Luiz Felipe. Cecchino.Ragatzu 5.5Con il suo ingresso in campo la squadra passa alla difesa a quattro. Non si vede mai. Fantasma.Pisacane n.g.Gagliano n.g.Zenga 5La sua squadra tiene un tempo, nella ripresa deve solo ringraziare Cragno.