REINA 6,5

Guida la Lazio insieme a Inzaghi dalla porta. E’ attento sull’unico tiro del primo tempo di Zapata e in ogni uscita. Non può nulla sul tapin di Pasalic sulla linea. Sicuro.

PATRIC 6

Fa un’altra entrata inutile su Zapata sulla trequarti come in Coppa e viene sostituito dopo 37’. Ingenuo.

ACERBI 6,5

Ha il cliente più scomodo, ma riesce a contenere Zapata nell’uno contro uno. Perfetto sin quando non perde un rimpallo su Muriel e viene punito. Sfortunato.

RADU 7

E’ ottimo in ogni raddoppio, bada sempre al sodo e non perde un duello. Annulla Ilicic e riesce nel suo intento. Efficace.

LAZZARI 7

Copre le diagonali difensive, riparte come un fulmine e per poco non conquista il rigore. A tu per tu con Gollini, non lo riesce a superare. Spina.

MILINKOVIC 8

Sfiora l’incrocio su punizione. Poi prende il palo di testa, ma è decisivo Gollini con un miracolosa deviazione. Quindi un lancio millimetrico e un filtrante perfetto per Immobile. Infine il piattone per Pereira per il tris di Muriqi. Gigante.

LEIVA 7

Ringhia, s’immola a tutto campo. Davanti alla difesa è il “vecchio” muro e detta i ritmi del successo. Metronomo.

LUIS ALBERTO 6,5

Ci prova con una sforbiciata e un tiro a giro senza pretese. Fa le sue giocate, ma non sono risolutive. Convalescente.

MARUSIC 7,5

S’inventa un gol a giro alla Del Piero nel sette. E’ preciso e lodevole anche in ripiegamento nelle chiusure. Pinturicchio.

CORREA 7

E’ mogio e inutile per un tempo. Poi però crede alla torre di Ciro, s’invola, supera Gollini e la mette dentro. Sbloccato.

IMMOBILE 7

Corre molto a vuoto. Dà una palla pazzesca in area a Milinkovic per il raddoppio, gli riesce la torre per far fare a Correa centro. Favore dal Tucu ricambiato, ma segna in fuorigioco. Generoso.

MUSACCHIO 6,5

E’ ordinato e subito a suo agio sul centro-destra. Chiude, esce ed imposta con eleganza. Ottima la prima.

AKPA AKPRO 6

Come sempre perde qualche palla di troppo in mediana, ma fa tanta interdizione. Calcia alle stelle dalla distanza. Dinamico.

PEREIRA 7

E’ bravo a scattare sul filtrante perfetto di Milinkovic e a mettere l’assist al centro per Muriqi. Felice.

ESCALANTE n.g.

MURIQI 7

Facile facile il tapin appena entrato. Bis.

INZAGHI 8

Urla di continuo con Luis Alberto e Correa, ma stavolta mette Gasperini dietro la lavagna. Dominio assoluto sull’Atalanta. Educatore.

CHIFFI 6

Viene aiutato da Lazzari che rifiuta il rigore. Sui cartellini usa misure diverse. Giusto annullare il gol in fuorigioco d’Immobile. Facilitato.

