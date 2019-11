Pagelle Lazio: Leiva, ripresa da gigante. Luis il Mago inventa sempre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGGIO EMILIA Tolto anche il Sassuolo dalla scarpa. Quinta vittoria consecutiva, da ottobre 2017 non succedeva. La Lazio domina la partita, è stanca nella ripresa. Sciupa qualcosa sotto porta, ma per fortuna allo scadere arriva la zampata della Pantera.E’ impegnato solo in qualche uscita. Non riesce a intervenire sulla spizzata di Peluso e Caputo lo infila. Poi nessuna parata. Inoperoso.E’ lucido quando c’è un pericolo, anche se tiene in gioco Caputo. Viene spostato a sinistra nel secondo tempo e salva in scivolata su Djuricic il raddoppio. Decisivo.Esagera nelle uscite palla al piede, ma poi è bravo da ultimo uomo. Talvolta è irruento, prende un giallo e viene sostituito. Ordinato.Si sta specializzando anche sul centro-sinistra, spinge con più continuità. Nella ripresa torna al centro, ma è un po’ stanco. Insostituibile.Non smette di correre sulla fascia, ma stavolta è più impreciso sui cross e su qualche palla arretrata. Propositivo.Il suo unico tiro viene murato da Immobile. E’ indispensabile nel gioco aereo e in interdizione, ma nella ripresa sparisce. Involuto.Gioca col freno tirato all’inizio, diventa un gigante nel secondo tempo. Cerca il gol di testa, arriva su ogni palla e ci mette l’anima. Monumentale.Inventa e tira. Consigli s’allunga sul suo primo tiro a giro, poi è lui impreciso. Non quando c’è da mettere il decimo assist decisivo per Caicedo. Provvidenziale.Va sul fondo, ma sbaglia sempre l’ultimo passaggio. E’ in difficoltà anche in ripiegamento, Inzaghi è costretto a sostituirlo. Affannato.Si fa respingere il primo tiro da Consigli, poi fa un bell’assist a Luis Alberto e quello decisivo per Ciro. Bella una volée alla Zidane, poi si spegne. Intermittente.Al 5’ il primo tentativo sbagliato, gli basta il secondo per fare centro. Al terzo per poco non trova il raddoppio. Molla però Caputo sul pareggio. Cecchino.E’ tutto istinto, ragiona poco. Ha lo scatto, ma è nullo senza il controllo. Inzaghi lo richiama di continuo. Imbizzarrito.Entra e crossa alle stelle. Non dà nessuna scossa sulla fascia, si lascia superare da Toljan e poi rimedia. Scarico.Stratega.Sgomita nonostante il dolore alla caviglia. Lotta e fa le sponde, ma non trova compagni in area. Quindi, si gira e la mette lui in porta. Pantera.Scende in campo in tuta, vuole trasmettere subito la sua rabbia. E’ furioso sul pareggio, così dà un’altra scossa fondamentale con il cambio Correa-Caicedo.Arbitra quasi un tempo senza Var. ha vita facile e gestisce bene i cartellini nella ripresa. Non giudica da rigore la spinta su Caicedo. Ordinario.