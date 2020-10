l solito errore in difesa complica la gara. La Lazio passa in vantaggio e amministra, ma Patric regala a un Bruges sterile il pareggio. Reina nella ripresa evita il peggio.

REINA 7,5

Prima a tu per tu con Dennis fa un tocco decisivo. Parata strepitosa su Rits, è fenomenale coi pugni e in uscita. Enorme.

PATRIC 4,5

Viene graziato su un rinvio maldestro da De Katelaere, non dal Var su una leggera trattenuta da rigore su Vanaken Ingenuo.

HOEDT 6

Specializzato in scivolata, imposta con personalità. E’ sempre attento in area, ma su qualche intervento esagera. Irruento.

ACERBI 6

C’ha preso gusto a scendere e crossare. Finisce da terzino, ma sempre a difendere. Grintoso.

MARUSIC 6,5

Scende, scarica la palla per Correa ed è l’assist del vantaggio. Ci riprova anche con altri cross. Pimpante.

MILINKOVIC 6

Un po’ mediano un po’ regista, viene spesso a prendersi dietro la palla e non la molla. Mignolet gli nega il gol con un’uscita pazzesca. Sfortunato.

PAROLO 6

Aiuta in mediana con un’interdizione sempre puntuale. Nella ripresa fa il terzo sul centro-destra in difesa. Intelligente.

AKPA AKPRO 6,5

Prova a fare il bis in Champions, ma si ostacola con Caicedo. Ci prova dalla distanza con il destro. Diventa regista nel secondo tempo. Motorino.

FARES<QM> 6

Risente degli straordinari sulla fascia. Ingaggia un duello con Diatta. Arriva poco lucido in contropiede nell’area avversaria. Sacrificato.

CORREA 7

Suo il primo tiro debole, prezioso pure in difesa. Finalmente si sblocca, con un tiro a giro in porta. Big.

CAICEDO 5

Si vede per una sponda e due colpi di testa. Appannato anche nella ripresa. Inesistente.

PEREIRA 6

Fa qualche buona giocata, ma fine a se stessa. Prova a inventare dalla mattonella. Debuttante.

MURIQI 5,5

Entra con tanta voglia, ma non riesce a far salire la squadra. Si ostacola con Milinkovic. Spaesato

CZYZ<QM> 6

INZAGHI 6

Decide d’aspettare il Bruges e ha ragione. Il solito errore in difesa e l’emergenza lo costringono però a scelte (vedi 4-4-2) mai viste. Disperato.

TAYLOR 5,5

Non giudica giustamente da rigore una leggera spinta di Acerbi. Richiamato dal Var, punisce invece una spinta di Patric. Severo.

