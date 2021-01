Pagelle Lazio

REINA 6,5

Non può nulla su Djimsiti e Malinovski, cerca il miracolo su Miranchuk. Blocca il rigore di Zapata e offre l’ultima speranza. Guerriero.

PATRIC 5

Un giallo inutile in mediana. Perde la marcatura su Malinovskyi e non ci arriva più sul suo tiro. Precario.

HOEDT 4

Ubriacato da Muriel sul raddoppio. Si fa soffiare la palla da Romero sul terzo gol. Quindi regala il rigore con una scivolata folle. Deleterio.

ACERBI 7

Raddoppia in ogni chiusura, fa il cross per il gol di Muriqi. Quindi ruba la palla a Pessina e sforna uno slalom in mezzo a tre con gol. Gollini gli nega il pari finale. Mostruoso.

MARUSIC 5

Suo il primo tiro dalla distanza fuori, poi nessuna spinta su entrambe le fasce. Assente.

MILINKOVIC 6

Lotta su i duelli aerei e detta i tempi. Prova a risolvere la gara con un lancio perfetto su Lazzari. Incompreso.

ESCALANTE 5

Corre tanto, dà sostanza, ma poca qualità. E’ falloso e calcia alle stelle dalla distanza. Limitato.

AKPA AKPRO 5

Recupera in area su Gosens, ma perde troppe palle e non gli riesce alcun inserimento. Evanescente.

FARES 5

Sbatte sugli avversari e non li riesce a prendere dietro senza abbatterli. Svogliato.

PEREIRA 5

Guarda Palomino in area sul primo gol dell’Atalanta. Non inventa nulla. Anonimo.

MURIQI 6,5

Rinvia addosso a Djimsiti sul gol orobico, ma è assoluto il riscatto: vola di testa in alto e la mette dentro. Lotta sulle sponde e ogni pallone. Sbloccato.

PAROLO 5

Zapata si prende spesso gioco di lui, che sbaglia pure i passaggi in uscita. Adattato.

LAZZARI 5,5

Con un’accelerata fa espellere Palomino, ma non trova mai l’ultimo passaggio sul fondo né il tiro. Trenino.

CORREA 5

Non dà nessuna scossa, non ci mette la fantasia. Moscio.

IMMOBILE 5,5

Corre su ogni palla, suona la carica, ma non basta. Indispensabile.

LULIC n.g.

INZAGHI 5

La sua Lazio gioca a intermittenza. Crolla follemente in superiorità numerica nella ripresa e lui non incide con la tattica. Tradito.

PAIRETTO 6,5

Ci sono tutti i gialli e il rosso a Palomino. È giusto il penalty di Hoedt su Zapata. Insindacabile.

