SZCZESNY 6,5Piccoli brividi nel primo tempo, nella ripresa graziato da Leris e Tonelli, vola su una punizione di Ramirez. Reattivo sul colpo di testa a botta sicura di Quagliarella, salvato da una deviazione di Bonucci in cornerDANILO 5,5Stordito da una testata di Ramirez, costretto al cambio alla mezz’ora.DE LIGT 7Francobolla Quagliarella, regge la difesa con autorevolezza e senza sbavature. Esce per acciacchi.BONUCCI 6Fa valere l’esperienza, qualche incertezza su palla inattiva ma non sbaglia mai la posizioneALEX SANDRO 5,5Parte contratto, sale poco e concede qualcosina, nel finale cresce e si conquista il rigore fallito da RonaldoMATUIDI 5,5Perde qualche pallone di troppo, ed è poco lucido in alcune scelte. Ma ci mette cuore e polmoniPJANIC 6,5Torna titolare dopo due panchine e fa la differenza con l’assist per il gol di Ronaldo. PreziosoRABIOT 6,5Si conferma a livelli importanti, di personalità e condizione. Ormai è un titolare fissoCUADRADO 5Parte nel tridente ma retrocede in difesa dopo mezz’ora, tanti cross ma parecchie imprecisioni e soffre JanktoDYBALA 5,5Dura troppo poco, fuori per un problema alla cosciaRONALDO 6,5La tripletta di Immobile lo pungola, la sblocca con un rasoterra preciso, propizia il 2-0 con il tiro respinta male da Audero ma nel finale fallisce il rigore del 3-0BERNARDESCHI 6,5Entra dalla panchina e la chiudeHIGUAIN 5,5Si divora un gol fattoBENTANCUR NGRUGANI NGSARRI 6La sua frase nella diretta Instagram di Bonucci ha già fatto il giro del web “Se avete vinto con me vuol dire che siete forti. Si vede poco la sua mano, nel finale la Juve sbanda ma agguanta lo scudetto, il suo primo titolo in Italia.PAGELLE SAMPAUDERO 5Gran riflesso sul tiro a botta sicura di Bernardeschi, respinge male il tiro di Ronaldo sui piedi di Bernardeschi che non sbaglia. E qualche altra incertezza nel finale.YOSHIDA 6Attento e sul pezzo, lotta senza togliere la gambaTONELLI 5,5Sfiora il gol, ma trattiene Rabiot per la punizione del vantaggio bianconeroCHABOT 6Una chiusura perfetta su Ronaldo, poi esceDEPAOLI 5,5Gioca ordinato, ma quando la Juve preme va in difficoltàTHORSBY 4,5Galleggia fino all’espulsione, piuttosto ingenuaLINETTY 5,5Soffre Rabiot, non riesce a rilanciare la SampJANKTO 6Concreto e d’esperienza.AUGELLO 6Consuma la fascia e ingaggia un duello con BernardeschiRAMIREZ 6,5Fa fuori Danilo con una zuccata, si va a sistemare tra le linee - dove la Juve soffre di più - e lancia le ripartenze. Sfiora il gol su una punizione maligna deviata in corner da SzczesnyQUAGLIARELLA 6Si fa ipnotizzare da Szczesny con un colpo di testa a botta sicura, e si divora un altro gol di sinistroLERIS 6Sfiora il gol con un tocco sotto portaGABBIADINI NGMARONI NGRANIERI 5,5Sceglie una Samp attenta e ordinata, il primo tempo è all’altezza della Juve e va sotto su un episodio deciso da Ronaldo.