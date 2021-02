Juventus-Inter, le pagelle: de Ligt e Demiral, muro per la finale. Lukaku e Lautaro fanno cilecca

PAGELLE JUVE

Buffon 6 Nessuna vera parata, un’uscita coraggiosa (ma a gioco fermo), qualche incertezza con i piedi

Danilo 6,5 Attento, nessun errore in fase difensiva e ripartenze lucide

Demiral 7 Cancella Lautaro, dinamico, una sicurezza anche quando intercetta tra le linee

de Ligt 7 Si francobolla a Lukaku e non lo fa tirare mai in porta. Prestazione maiuscola

Alex Sandro 5 In grande difficoltà su Hakimi, prova a rimediare e spende un giallo. Salterà la finale per squalifica

Cuadrado 6,5 Lanciato a centrocampo, gioca col cervello e i suoi spunti fanno sempre la differenza

Bentancur 5 Perde un paio di palloni sanguinosi, spreca una grande opportunità lanciato al limite dell’area dell’Inter. In affanno

Rabiot 6 Ci mette il fisico, a volte anche la lucidità, non sfigura

Bernardeschi 5 Fa poco e spesso confuso, impatto troppo leggero sulla partita

Ronaldo 6 Doppia conclusione a fine primo tempo: la prima murata da de Vrij, la seconda intercettata coi piedi da Handanovic. Ci prova ancora con un’azione personale, ma non è serata

Kulusevski 5,5 Giro molto e al largo, pochi spunti con Ronaldo

(McKennie 6) (Chiellini ng) (Chiesa ng)

Pirlo 6,5 Dopo la Supercoppa ha l’opportunità di sollevare il secondo trofeo a pochi mesi dal debutto. Partita studiata nei dettagli e gestita da Juve, senza intoppi.



PAGELLE INTER

Handanovic 6,5 Il migliore dei suoi, si oppone a CR7 in tutti i modi, anche di piede, e salva lo 0-0

Skriniar 5,5

de Vrij 6,5 Salvataggio che vale un gol al 40° su Ronaldo, il punto fermo della difesa nerazzurra

Bastoni 6 Riscatta la frittata dell’andata, regge senza sbandare

Hakimi 6,5 Sfonda ripetutamente a destra, Bernardeschi e Alex Sandro non lo tengono. Mette il pallone che innesca le proteste per il contatto Lautaro Bernardeschi, sfiora il gol con una conclusione interessante

Barella 6,5 Lampi di bel calcio, fa e disfa con facilità, ma deve crescere in personalità nei momenti cruciali. Gli ultimi 20 minuti ad esempio.

Brozovic 5 Impacciato e poco incisivo

Eriksen 5,5 Regia elegante ma poco efficace. Calci da fermo chirurgici e poco più

Darmian 5,5 Buona corsa, bel duello con Cuadrado

Lukaku 5 Quasi annullato da de Ligt, prova a giocare di sponda e sfiora il gol con un colpo di pancia fuori di un soffio

Lautaro 5 Reclama per un rigore, ma calcia su Bernardeschi, non gira e Demiral lo tiene a bada senza problemi

(20’ st Kolarov ng) (20’ st Sensi 6) (13’ st Perisic 6);

Conte 5 Doveva vincerla a tutti i costi, spreca un tempo e ci prova veramente solo nel finale. Ora scudetto ad ogni costo, altrimenti stagione fallita.



