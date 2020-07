© RIPRODUZIONE RISERVATA

CRAGNO 7.Prontissimo e "reattivo" nel tiro al bersaglio dei bianconeri, il portiere di Fiesole si è confermato pienamente recuperato dopo il grave infortunio che l'ha tenuto fuori a inizio stagione. Protagonista assoluto della partita. Felino.WALUKIEWICZ 6,5.Calma olimpica per lo stopper polacco, freddo e sempre ordinato nelle chiusure difensive. Dalle sue parti a turno CR7 e Higuain, non due clienti qualunque. Ordinato.CEPPITELLI 6.Ha guidato con carisma la difesa dei sardi, Ceppitelli ha tuttavia commesso qualche sbavatura in più dei compagni di difesa. Utile anche in fase di impostazione, l'ex Bari ha chiuso in crescendo. Leader.KLAVAN 6,5.Zero sbavature, l'ex Liverpool si è permesso anche il lusso di impostare il gioco avanzando spesso dalla linea difensiva. Con Walukiewicz e Ceppittelli un perfetto "muro" difensivo davanti a Cragno. The WallFARAGO' 6,5La difesa della Juventus gli ha concesso spazio e Faragò ne ha approfittato subito mettendo dentro il cross che poi ha portato al gol di Gagliano. Tante buone iniziative dell'esterno ex Novara puntuale anche nelle chiusure difensive. Stantuffo.IONITA 6.Il moldavo aveva l'ingrato compito di sostituire l'uruguaiano Nahitan Nandez e ha disputato una partita senza infamia e senza lode. Buona la fase di pressing, da rivedere quella di impostazione. Gregario.ROG 6,5Sempre più padrone dei suoi grandi mezzi tecnici e sicuro di sè stesso, Rog ha dimostrato di poter essere una valida alternativa anche nel ruolo di volante. Forse già un rimpianto per il Napoli. Metronomo.MATTIELLO 6,5.Nessun timore reverenziale per Mattiello, cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Il numero 3 dei rossoblù ha affondato sulla fascia destra bianconera mettendo in seria difficoltà Cuadrado. Suo l'assist per il vantaggio dei sardi. Treno.JOAO PEDRO 6.Ha giocato tra le linee, ma anche da regista aggiunto in mediana, il brasiliano non ha brillato particolarmente, complice anche un infortunio che l'ha costretto a giocare con una fasciatura. Leone.GAGLIANO 7.Esordio da titolare da sogno per il ventenne attaccante dei sardi. Il gol a Buffon dopo sette minuti un premio per la società sarda e il suo settore giovanile. Poi Gagliano ha preferito ripiegare e dare una mano nell'assedio del finale del primo tempo. Fino al momento del raddoppio, quando il numero 37 ha fornito l'assist a Simeone per il raddoppio. Gioiellino.SIMEONE6,5.Un gol di pregevolissima fattura e almeno un altro paio sfiorati, Simeone ha confermato di essersi definitivamente sbloccato sotto porta. Buona anche la partecipazione alla fase di non possesso. LottatoreLYKOGIANNIS 6Entrato al posto di Gagliano per dare una mano alla difesa dei sardi, il greco ha chiuso ogni varco, non concedendo nulla all'attacco dei bianconeri. Reattivo.PALOSCHI 6L'infortunio di Rog ha costretto Zenga ha buttare nella mischia l'ex Milan pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo. Paloschi ha ripagato la fiducia proteggendo palla e facendo salire la squadra nei momenti più difficili.BIRSA NG.PEREIRO NG.ZENGA 6,5Vuole la riconferma e cercava la vittoria di prestigioso che è arrivata con merito. Premiata la scelta di dare fiducia al giovane Gagliano, l'uomo ragno è riuscito a motivare una squadra che da qualche partita sembrava già in vacanza. Vincente la scelta di infoltire la difesa a inizio secondo tempo. Riscatto.BUFFON 6.Incolpevole in occasione del primo gol, da rivedere invece sulla rete di Simeone che lo sorprende con un esterno da fuori area. Buffon si rifà nel secondo tempo con una serie di buone parate.Terrestre.CUADRADO 5,5.Meglio in fase offensiva, lo scudetto in tasca ha liberato mentalmente dalla fase difensiva Cuadrado spesso sorpreso da Mattiello nel primo tempo. Opaco.RUGANI 5,5.Distratto nelle azioni dei gol del Cagliari, Rugani si è fatto anticipare da Gagliano in occasione del primo gol del Cagliari, chiudendo in ritardo sull'attaccante sardo. Distratto.BONUCCI 5,5.Stesso discorso fatto per Rugani, le occasioni per il Cagliari in proporzione sono state meno di quelle dei bianconeri, ma i centrali non si sono fatti trovare pronti: inesistente l'opposizione in occasione del raddoppio di Gagliano. Partita non delle migliori per Bonucci, in attesa della Champions. Appannato.ALEX SANDRO 5,5.Lontano parente del potente terzino spesso ammirato in maglia bianconera, anche Alex Sandro si è adeguato allo standard della difesa della Juventus. Poche le incursioni offensive, insieme a Bonucci si è perso Simeone in occasione della rete del raddoppio. Evanescente.BENTANCUR 6.Il più lucido e sul pezzo nel centrocampo della Juventus, Bentancur è stato l'unico insieme a Muratore ad abbozzare un tentativo di pressing nel primo tempo. Nella ripresa è calato ed è arrivata anche la sostituzione. Orgoglioso.PJANIC 5.Lento e svogliato per tutto il corso del primo tempo, Pjanic non è riuscito ad approfittare della "generosità" di Cristiano Ronaldo in occasione dei calci di punizione. Scontata la sostituzione dopo pochi minuti dell'inizio del secondo tempo. Ectoplasma.MURATORE 6.Sarri gli ha regalato la maglia da titolare e Muratore ha provato a ripagarlo disputando un match grintoso. Nonostante con Bentancur sia stato l'unico a ricordarsi anche della fase di non possesso, Sarri lo ha sostituito dopo pochi minuti della ripresa. Da rivedere.BERNARDESCHI 5,5.Qualche palla interessante messa dentro per i compagni d'attacco e poco più, Bernardeschi non ha trovato il guizzo giusto per riaprire la partita. Sarri, nonostante tutto, gli ha dato fiducia fino alla fine. Impacciato.HIGUAIN 6. Ha giocato al servizio di Cristiano Ronaldo, facendo da sponda per il compagno e offrendogli anche qualche buona occasione per andare a segno. Ovviamente tanta generosità ha penalizzato il "pipita" in fase di conclusione. Altruista.RONALDO 6.Ci ha messo la buona volontà CR7, che Sarri avrebbe tenuto volentieri a riposo in vista della Champions. Murato dalla difesa dei sardi, nelle poche occasioni in cui CR7 l'ha spuntata ha trovato un ottimo Cragno tra sè e il gol. Frustrato.ZANIMACCHIA 6 .Entrato all'inizio del secondo tempo il giovane gioiellino della Juventus ha mostrato grande personalità. Sue molte delle iniziative più interessanti della ripresa. Promosso.MATUIDI 6Solita grinta e dinamismo, ma poche idee anche per il Campione del Mondo francese, che tuttavia ha assicurato maggior sostanza al centrocampo dei bianconeri. Sicurezza.PEETERS 6Qualche conclusione insidiosa da fuori area nei pochi minuti giocati, Peeters avrà sicuramente altre occasioni per mostrare le sue qualità. Da rivedere.OLIVIERI NGSARRI 5,5Messo in tasca il primo scudetto l'allenatore toscano ha provato lo stesso a motivare una squadra evidentemente distratta dalla Champions ormai alle porte. Sarri, visto l'andamento della partita, ha almeno provato a testare qualche giovane, raccogliendo preziose informazioni per il futuro. Sconfitta indolore.