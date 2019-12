Le pagelle dei bianconeri: Buffon e de Ligt pasticcioni. Il rigore salva Ronaldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di positivo ci sono solo le 645 presenze che lo portano a -2 da Maldini. Ma i 23 anni di differenza dal baby Turati si fanno sentire a inizio ripresa: l’errore sul tiro di Caputo costa il secondo gol del SassuoloPalla al piede è imprevedibile, ma patisce il pressing del Sassuolo e non trova sbocchiSarri non lo toglie mai, dopo 20 minuti trova il vantaggio con un missile da fuori deviato da Toljan, non ha responsabilità specifiche sui due gol concessi, ma balla come tutta la JuveImpreciso e poco lucido. Poco reattivo sul primo gol (tiene in gioco Boga con Cuadrado e Bentancur), poi pasticcia recapitando a Caputo il pallone del 2-1Dalla sua parte nascono i maggiori pericoli per la Juve. E’ spesso in inferiorità, non ha la solita gamba ed è più impreciso del solitoDue conclusioni nei primi 10 minuti, si vede poco nel palleggio e ancora meno negli inserimenti (9’ st Matuidi 5,5: non cambia il ritmo del centrocampo)Smista palloni senza sosta e fa ripartire la Juve, ma il pressing del Sassuolo gli concede poche linee di passaggioDi vanga e piccone, ma anche sprazzi di ottima tecnica. Uno dei pochi a salvarsi, l’ultimo a mollareFatica a trovare la posizione sulla trequarti, poco dinamico e mai pericoloso (8’ st Dybala 6,5: entra e trova il rigore)Gira abbastanza al largo dalla porta, non impatta e sbaglia un paio di conclusioni non da lui (33' st Ramsey ng)Unico guizzo il rigore del pareggio, ma gira a vuoto e l’unica volta che inquadra bene la porta – su punizione – è con una punizione dal limite neutralizzata da TuratiPerde due punti pesanti, e sbaglia un paio di scelte: Emre Can mezzala sinistra e Bernardeschi trequartista non convincono. Ronaldo non è in forma, ci pensa Dybala a fare la differenza.