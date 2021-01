PAGELLE JUVENTUS-BOLOGNA

Szczesny 7; Nessun rischio, qualche incertezza coi piedi, paratissima su tentativo di autogol di Cuadrado, decisivo poi su Orsolini.

Cuadrado 7 Si divora il gol dopo un clamoroso coast to coast, sfiora l’autogol di testa, ma poi fa l’assist per McKennie e giganteggia sulla destra

Bonucci 7, Solidissimo, gioca di anticipo e non sbaglia nulla.

Chiellini 6,5, Una sola incertezza su Orsolini in area, per il resto è attentissimo e lucido.

Danilo 6; Meno devastante del solito, fatica un po’ su Orsolini.

McKennie 7: Intelligenza, senso tattico e fiuto del gol. Imprescindibile per questa Juve, segna il 2-0 e sfiora il terzo

Arthur 7, Primo gol in maglia Juve, regia di qualità, in crescita esponenziale

Bentancur 6,5, Azzoppata dopo qualche secondo da Vignato, ma prestazione pulita e di sostanza

Bernardeschi 4,5; Un pallonetto sbilenco, sbaglia sulla ribattuta solo davanti a Skorupski, ancora lontano dalla migliore condizione.

Kulusevski 6, Diffidato, salta la Samp, molte sgroppate e qualche pallone interessante

Ronaldo 5: Non incide, troppe palle perse e pochissimo là davanti.

(Morata ng) (Rabiot ng) (Ramsey 5,5) (de Ligt ng) (Demiral ng)

Pirlo 6,5 Conferma Kulusevski e Arthur, la sua Juve sta trovano un’identità soprattutto a centrocampo. Ritrova il miglior Chiellini e riesce a fare a meno di Ronaldo, vola a -5 dall’Inter.

Skorupski 7,5; Ingannato dalla deviazione di Schouten, buoni riflessi su Ronaldo, magia su McKennie nel finale.

De Silvestri 6, Ronaldo non è in giornata, regge l’urto

Danilo 5,5 Bene nel primo tempo, chiude col fiato corto nel finale

Tomiyasu 6,5 Fa la differenza, anche nel secondo tempo quando si sposta a destra

Dijks 6 Parte in affanno, si riprende e cresce nella ripresa

Schouten 5,5 Sua la deviazione sul gol di Arthur, che pesa

Svanberg 5,5 Prova a dare equilibrio, ci riesce a tratti

Soriano 5,5 Ha un’occasione clamorosa dal limite, ma la piazza fuori

Orsolini 6,5 Corsa, intensità e qualche guizzo. Sfiora anche il pareggio, ma Szczesny c’è

Vignato 5: Entra duro su Bentancur poi rischia su Cuadrado in area, parecchio in difficoltà

Barrow 6 Ha pochi palloni in profondità e fatica a sfondare, buono spunto a inizio ripresa, ma para Szczesny

(Soumaoro 5,5) (Sansone 6) (Dominguez ng) (Palacio ng) (Skov Olsen ng)

Mihajlovic 5,5 Imposta un Bologna intelligente e da battaglia, ma alla lunga la qualità della Juve fa la differenza.



