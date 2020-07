JUVENTUS

ATALANTA

Ultimo aggiornamento: 00:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SZCZESNY 5,5Fulminato da Zapata sull’1-0, potrebbe fare meglio sul suo palo sul 2-1 di MalinovskyiCUADRADO 5Schiacciato dalla costante proiezione offensiva avversaria, fatica in contenimento e sale pocoDE LIGT 6Qualche responsabilità sul gol di Zapata, poi lo francobolla con fisico e testaBONUCCI 5,5Anche lui non esente da colpe sul primo gol, ma regge l’urto e non esce dalla partita come a MilanoDANILO 5Poca lucidità e poca gamba, arrugginitoALEX SANDRO 5Entra con piglio ma non chiude su Malinovskyi in occasione del gol)RABIOT 5,5Parte molto forte, il migliore della Juve nel primo tempo, poi si spegne lentamenteBENTANCUR 6In affanno nel primo tempo, esce alla distanza, non affoga maiMATUIDIC 5Fatica ad essere determinante, perché pasticcia e non trova la posizione ideale(36’ st Ramsey ng);BERNARDESCHI 4,5Conferma il calo visto a Milano, mai decisivo, pochissimi spunti. FragileDOUGLAS COSTA 5,5Ci mette voglia e corsaDYBALA 6,5Conquista il primo rigore con una palla intelligente, sfiora il gol con un diagonale da applausi nel primo tempo. Rimane in partita fino al cambioRONALDO 7Due rigori, trasformati con la solita freddezza, 32 gol stagionale e soprattutto sa trascinare la squadra quando ha più bisognoHIGUAIN ngRAMSEY ngSARRI 6Rischia di naufragare e alla fine torna a casa con un +8 sulla Lazio. Nel primo tempo l’Atalanta gli fa venire il mal di testa, poi riesce a rimettere la Juve in carreggiata, ma ancora un volta lo salvano gli episodi, non il gioco.GOLLINI 7Non fa grossi interventi fino al 31' st. Poi salva su Ronaldo con una prodezza.TOLOI 6,5Esce sempre in pressing sul portatore di palla bianconero. Implacabile.PALOMINO 6,5Rude nei contrasti. Soffre il dribbling di Dybala ma se la cava. (30' st CALDARA sv)DJIMSITI 6,5Dove non ci arriva con la velocità, si salva con fisico e mestiere.HATEBOER 6,5Impreciso talvolta nei controlli e sul piano squisitamente tecnico. Ma grande sostanza anche nel contenimento di Ronaldo.DE ROON 5,5Ringhia nel primo tempo come un martello in mezzo al campo. Corsa e temperamento. Anche contro un osso duro come Matuidi. Provoca il rigore con un braccio e cala vistosamente nella ripresa.FREULER 7Dinamico ma anche preciso e ispirato nei passaggi. Regala anche qualità oltre alla solita quantità (30' st TAMEZE sv)CASTAGNE 6,5 Gioca all'ultimo momento per sostituire Gosens che si infortuna prima del match. Si fa trovare pronto. Rapido e reattivo. Cala nella ripresa.GOMEZ 7,5Assist man sontuoso. Il ricamo in rifinitura per il gol di Duvan è una magia. Fa valere la sua tecnica anche contro la Juve di Dybala eCristiano Ronaldo. (23' st MALINOVSKYI 7,5 Sfiora il gol con un gran sinistro e poi segna di destro un gran gol).ILICIC 5,5Non ancora al top della condizione. E si vede. Prova ugualmente a lasciare il segno. (13' st PASALIC 6 Non fa errori ma non incide )ZAPATA 7,5Torna ad essere il centravanti straripante. E lo fa contro Bonucci e De Ligt. Sblocca il risultato e potrebbe farne altri. Finché sta in campo è una minaccia anche se cala nella ripresa (23' st MURIEL 6,5 Si fa subito vedere con uno spunto. E poi regala l'assist per il 2-1 Pungente. Provoca il rigore).ALL. GASPERINI 8Prepara la partita come andava fatta. Soffocando in pressing la Juve e partendo con grande impatto fisico e tecnico nel primo tempo. L'Atalanta gioca a memoria e ragiona come un'orchestra. Si affida doverosamente alle rotazioni nella ripresa e azzecca le mosse. Martedì sera si gioca di nuovo Non vince ma spaventa la Juve.