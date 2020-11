Pagelle Juve

Buffon 6 Pasticcia coi piedi, tradito da una deviazione di Demiral sul tiro del vantaggio di Pobega, paratissima su Chabot nella ripresa

Demiral 5,5 In affanno sul pareggio dello Spezia, deviazione fatale sul pareggio dello Spezia.

Bonucci 5,5 Tiene a bada Nzola, ma per una mezza’ora è in difficoltà come tutta la difesa

Danilo 6,5 Il più lucido là dietro, rischia meno degli altri e concede poco

Cuadrado 6 Ha campo per sfogarsi e meno compiti difensivi del solito, spunti interessanti

McKennie 6,5 Parte da trequartista aggiunto, poi più mezz’ala, dinamico e concreto

Bentancur 5,5 Non ha ancora il suo solito passo, qualche difficoltà di troppo in fase difensiva

Arthur 6 Quasi tutti i palloni passano da lui, può migliore nella velocità di esecuzione

Chiesa 6,5 Corre e lotta, ma con sprazzi di qualità, la sgroppata con cui si conquista il calcio di rigore fa la differenza

Dybala 5 Ancora non ci siamo, lento, impacciato, timido, non inquadra mai la porta ed esce deluso e arrabbiato

Morata 7,5 Gol e assist, è il miglior vice Ronaldo possibile, in questo momento è il titolare accanto al portoghese

(Rabiot 6,5 Un gol d’autore, dribbling secco in area e palla a fil di palo)

(Ronaldo 8. Impressionante. Dopo due settimane senza campo entra e segna il 2-1, nel finale trasforma il rigore e sembra il più in forma di tutti)(Frabotta ng)(Ramsey ng)(Kulusevski ng)

Pirlo 6 Ha rischiato grosso nonostante un avversario decisamente di livello inferiore. Ma nella ripresa i cambi gli danno ragione. Soprattutto uno.



Provedel 6 Seppellito da una valanga di gol, compreso il cucchiaio di Ronaldo, ma senza responsabilità specifiche

Ferrer 5,5 Buon primo tempo, cala nel finale

Terzi 5 Regge fino a quando i compagni non si arrendono a Ronaldo

Chabot 5 Salvataggio clamoroso nel primo tempo e sfiora il gol di testa nella ripresa, ma pesano le incertezze sul gol di Ronaldo e su Rabiot

Bastoni 5,5 Meglio quando attacca, concede spazi in fase difensiva

Bartolomei 5 Ha sulla coscienza il rigore, ingenuo, nel finale su Chiesa

Ricci 6 Attento e vivace, tra i migliori dei suoi

Pobega 6 Primo gol in A con un tiro deviato da Demiral

Verde 5,5 Trova pochi spazi e non incide

Nzola 6 Sportellate con Bonucci, qualche spunto interessante, lotta fino a che ne ha

Farias 5 Pochi guizzi, non fa la differenza

(Agudelo 6)(Dell’Orco ng)(Ismajili ng)(Estevez ng)(Gyasi ng)

Italiano 5,5 Regge un tempo alla grande, sbanda nella ripresa, i cambi della Juve fanno la differenza.



