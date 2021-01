Pagelle Juve-Sassuolo

Szczesny 6: Qualche brivido di troppo, non può fare di più su Defrel

Danilo 7: Un gol e un assist. Serata da applausi, lancia la Juve e poi pesca Ronaldo per il tris.

Bonucci 5: Subito un giallo su Caputo, rischioso, nella ripresa Defrel lo brucia sul gol

Demiral 5,5: Imperfetto sul gol di Defrel, qualche incertezza

Frabotta 6: Rischia parecchio in fase difensiva, ma pesca l’assist per Ramsey

Chiesa 6: Un palo esterno, tanta corsa e sostanza. Il rosso di Obiang proprio per una fallo su di lui

Arthur 5,5: Gira a basso ritmo, molto palleggio ma incide poco

Bentancur 5: Impreciso e spesso in ritardo

McKennie 6 Fuori in avvio per un problema muscolare, pessima notizia per Pirlo

Ronaldo 6 Si divora almeno 3 gol, sembra una serataccia ma la raddrizza con il 3-1 finale

Dybala 5,5 Dura meno di un tempo, va KO toccato duro da Traorè e poi Ferrari. Non ci voleva, soprattutto in vista dell’Inter

(1’ st Rabiot 6)(19’ pt Ramsey 6,5 Sbaglia quasi tutti, ma non il gol del vantaggio)(42’ pt Kulusevski 6)(41’ st Bernardeschi ng)(41’ st Morata ng)

Pirlo 6 Vittoria fondamentale per la classifica. Ma la Juve ancora non gira, fatica troppo con l’uomo in più e il centrocampo non fa la differenza

SASSUOLO

Consigli 6: Provvidenziale in due occasioni su Ronaldo, non benissimo sulle uscite

Muldur 5,5 Concede poco, sfiora anche il gol ma non è il suo mestiere

Chiriches 7 Salvataggio provvidenziale su Ronaldo lanciato a rete dopo 25 minuti. Solido e pronto a rilanciare l’azione

Ferrari 6: Ha l’occasione del vantaggio in avvio, ma spreca malamente. Devia il pallone sul vantaggio di Danilo

Kyriakopoulos 5 Ha sulla coscienza Ramsey, sul 2-1 per la Juve

Obiang 4 Espulsione che decide la partita

Locatelli 6,5: Occhi e piede. Avvia l’azione dell’1-1 di Defrel

Defrel 7: Sonnecchia fino al gol, brucia Demiral e Bonucci e punisce Szczesny sul palo lontano

Djuricic 5,5 Incide poco in fase offensiva

Traore 6,5 Assist delizioso per Defrel, sempre nel vivo del gioco

Caputo 5 Obbliga Bonucci a spendere un giallo, ma non sfonda

De Zerbi 6: Se la gioca all’altezza della Juve, anche con l’uomo in meno.

(27’ st Oddei ng), (22’ st Boga ng), (1’ st M. Lopez 6), (1’ st Toljan)

(41’ st Ayhan ng)



