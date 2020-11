BENEVENTO

Montipò 6,5: Attento e decisivo nel secondo tempo, con una parata controtempo su tiro velenoso di Dybala

Letizia 7,5: Pareggia con un tiro al volo imparabile per Szczesny, si divora la fascia: inarrestabile

Caldirola 5,5: Costretto a uscire per infortunio dopo poco più di mezz’ora

Glik 6: Roccioso e motivato, contro la Juve per lui è sempre un derby

Barba 6,5: Svetta contro il Cuadrado più involuto della stagione

Ionita 5,5: Morata lo salta facile in area prima di incrociare l’1-0 alle spalle di Montipò, ma è una delle poche sbavature

Schiattarella 7: Partita immensa, uomo ovunque, alterna giocate di quantità a qualità

Hetemaj 6: Ordine e puntualità, serve anche quello

Improta 6: Fa esattamente quello che gli chiede Inzaghi, e non molla

Caprari 5,5: Si vede poco, la difesa juventina non gli concede quasi nulla

Lapadula 5,5: Si divora un gol di testa, sbaglia qualche soluzione apparentemente facile

Inzaghi 7: Costruisce un Benevento praticamente perfetto, trova il pareggio con Letizia e nella ripresa se la gioca alla pari con la Juve.

(33’ pt Maggio 5,5) (15’ st Insigne 6), (27’ st Tello ng), (27’ st Tuia ng); (27’ st Sau 6)



JUVENTUS

Szczesny 6,5: Paratissima su Schiattarella nel finale di primo tempo, incolpevole sul gol di Letizia

Cuadrado 5: Batterie quasi scariche. Avrebbe dovuto riposare, ma l’assenza di Bonucci lo ha costretto agli straordinari

De Ligt 6,5: Tiene in piedi la difesa e non sbaglia nulla, nel finale intervento in scivolata provvidenziale

Danilo 6: Si appoggia a de Ligt e rimane a galla

Frabotta 5,5: Parte maluccio, diversi errori gratuiti, più piglio nella ripresa

Chiesa 6: Assist d’oro a 40 metri per il vantaggio di Morata, ma poco più

Arthur 5: Ha sulla coscienza la deviazione maldestra che Letizia trasforma nell’1-1, poco dinamico in regia

Rabiot 5: Impalpabile, corre ma non dove serve

Ramsey 5,5: Un pallone d’oro per Dybala di tacco, sbaglia meno di altri

Dybala 5: Errore clamoroso su assist di Ramsey, nella ripresa Monitpò gli nega il gol. Quando tornerà il vero Dybala?

Morata 6: Ottava rete stagionale e gol da vice CR7, nelle ripresa si divora il raddoppio di testa e nel finale si fa espellere: salterà il derby

Pirlo 5: Tornasse indietro probabilmente Ronaldo se lo porterebbe a Benevento. La sua Juve fatica più del previsto, ed è parecchio in affanno. Rischia di perdere altri punti sul Milan capolista.

(23’ st Bernardeschi 5,5),(16’ st Bentancur 5,5),(16’ st Kulusevski 5)

