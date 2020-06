Ultimo aggiornamento: 00:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una parata centrale a mezz’altezza (Mancosu) e due brividi nel primo tempo su Rispoli e Tachtsidis.Un paio di errori gratuiti e ingenui in avvio, grave il retropassaggio che innesca la conclusione di Mancosu, poi si assestaSta diventano il valore aggiunto di una difesa ancora inviolata dalla ripartenza. Il gol del 4-0 è l’accento su una prestazione maiuscolaAttento, di fisico e di esperienza. Movimenti e posizionamento perfettiFa quello che può, in un ruolo non suo, ma corre e si sovrappone con grande generosità. Patisce Petriccione in avvioIl più solido là in mezzo. Sradica palloni e fa ripartire azioni, la mezz’ala che serviva alla Juve (23’ st Ramsey ng)Rischia di salutare la Juventus con una prova incolore. Nessun errore clamoroso, ma compitino e freno a manoRabiot 5 Fa poco e con sufficienza. Un tiro da fuori ma sembra ancora fuori dai meccanismi della Juve(7’ stEntra, crea scompiglio e alza il ritmo)Ottimo a Bologna, confuso e fuori giri contro il Lecce. Non entra in partita (33’ st),Apre la partita con una perla balistica mancina stile Bologna. Intelligenza tattica e tecnica cristallina, là davanti può giocare ovunque.(33’ stEntra e segna, iniezione di fiducia)Un gol su rigore e due assist, il secondo di tacco. Cresce partita dopo partita, sta tornando decisivo come saAll.Irretito dal gioco di Liverani nel primo tempo, in emergenza a sinistra e a centrocampo (con un Pjanic con la testa probabilmente già a Barcellona) tiene duro e la vince sui 90 minuti, anche grazie ai cambi decisivi.