Bonucci, tra i migliori della Juve. Danilo, un disastro.

SZCZESNY 5 Un solo tiro in porta subìto, ma si complica la vita con i piedi: rinvii sbilenchi e passaggi folli.

CUADRADO 6 Inizialmente fatica a contenere Dijks, poi prende le misure anche a Sansone e cresce nel finale

BONUCCI 7 Regge la difesa con personalità, piazza due interventi che salvano due gol fatti: tanta sostanza e pochi fronzoli.

DE LIGT 6 Prende bene il tempo a Denswil costringendolo alla trattenta punita col rigore, qualche sbavatura in difesa

DE SCIGLIO 6 Torna titolare a non sente la pressione, solido fino al problema ai flessori sinistri che lo costringe al cambio

BENTANCUR 6 Mezz’ala di sostanza, decisivo in ripiegamento, ma pochi inserimenti

PJANIC 5 Continua a non convincere; regia scolastica, pochi guizzi e diversi errori

RABIOT 5,5 Uno spunto d’oro per Dybala, ma perde troppi palloni, ed è spesso inconcludente

BERNARDESCHI 6,5 Rilanciato titolare 159 giorni dopo l’ultima volta, gioca una partita quasi perfetta. Offre a Dybala un assist intelligente e colpisce il palo dopo un’azione travolgente.

DYBALA 7 Un gol da Joya pura, sinistro chirurgico all’incrocio, ma anche altro: giocate, visione e tanto movimento

RONALDO 6,5 Calcia e trasforma il rigore che sblocca la partita, un paio di altre occasioni, in crescita ma non è ancora il Ronaldo che spacca le partite da solo

SARRI 6,5 Rischia con Danilo, Rabiot e Bernardeschi e ottiene quello che vuole. Tre punti e una Juve di nuovo in fiducia e convincente, peccato per l’emergenza che lo costringerà a reinventarsi Matuidi terzino sinistro

DANILO 4 Mette nei guai Sarri con il rosso (folle) su Juwara, dopo averlo sfiorato pochi minuti prima, graziato con un giallo. Nervosino

RAMSEY ng

MATUIDI 6 Entra con gamba e attenzione

DOUGLAS COSTA ng

Ultimo aggiornamento: 00:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA