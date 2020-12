BARCELLONA

Ter Stegen 5,5: Spiazzato due volte dal dischetto da Ronaldo, freddato dall’acrobazia di McKennie

Dest 5: Non riesce a contenere Ramsey e i suoi tagli in mezzo al campo

Araujo 4,5: Provoca il rigore con un’ingenuità su Ronaldo, perde McKennie sul 2-0

Lenglet 4: Anche lui dovrebbe essere esattamente dove si inserisce McKennie per il 2-0 e invece è a spasso, disastroso il tocco di mano per il secondo rigore

Jordi Alba 5: In affanno e nervoso, Koeman lo toglie prima del secondo giallo

De Jong 5: Leggerissimo, schiacciato dagli avversari, troppi palloni persi

Pjanic 5: Perde il duello con Arthur, è spesso fuori dal vivo del gioco, rischia con un tocco di mano in area, nel finale di prova con un paio di tiri sbilenchi

Trincao 5: Impalpabile, non si vede mai

Messi 6,5: E’ l’unico a provarci, impensierisce Buffon in almeno 3 occasioni, ma Gigi lo conosce troppe bene

Pedri 5: Serataccia, gira al largo dalla porta

Griezmann 5: Un’ombra, l’unico guizzo è un colpo di testa già casuale che voluto, sulla faccia alta della traversa

(38’ st Mingueza ng), (10’ st Umtiti 4,5 Entra, si prende un giallo e poco dopo rischia la frittata in area), (10’ st Junior Firpo 5,5), (1’ st Braithwaite 5,5), (21’ st Puig ng)

Koeman 5: Il Barcellona è in difficoltà dopo la sconfitta in Liga ma in campo a differenza di Pirlo non sceglie l’11 migliore. Poi sostituisce gli ammoniti, brutto segnale, si gioca il primo posto del girone



JUVENTUS

Buffon 7: Si scalda dopo 21 minuti con una paratona in diagonale su Messi, diventa un duello personale con l’argentino e si supera, negandogli la soddisfazione del gol

Danilo 6: Si presenta con una botta da fuori area che non centra lo specchio, primo tempo ottimo, nella ripresa cala e si prende un giallo

De Ligt 6: Pirlo non rinuncia al suo miglior difensore, cancella Griezmann dal campo, qualche svarione nel finale

Bonucci 7: Fascia da capitano e massima attenzione ai dettagli, non sbaglia nulla e si fa annullare un gol per fuorigioco

Alex Sandro 6,5: E’ tornato il padrone della fascia sinistra e si vede. La Juve ora a sinistra va a memoria

Cuadrado 7: Terzo assist in due partite. Il colombiano fa sul serio, Pirlo non può farne a meno

Arthur 6,5: Più veloce nel gestire la manovra e verticale, vince il duello con Pjanic, ma può dare ancora di più

McKennie 7: Parte vivace, poi strappa sul 2-0 con una mezza rovesciata al volo nel cuore dell’area blaugrana.

Ramsey 7: Ha ragione Pirlo, è maledettamente intelligente. Quando è supportato anche dalla forma fisica addirittura irrinunciabile, parte da sinistra e si accentra mandando in confusione la difesa del Barcellona, avvia l’azione del 2-0

Morata 7: Gran lavoro, più che altro sporco, la sponda perfetta per le ripartenza juventine

Ronaldo 8: Due gol a casa di Messi, 752 in carriera e primo posto del girone. Quanto è mancato nella partita d’andato il 28 ottobre scorso…

(27’ st Bentancur ng), (27’ st Rabiot ng); (40’ st Dybala ng) (40’ st Bernardeschi ng) (47’ st Chiesa ng)

Pirlo 7: Finalmente la sua Juve. Gli mancava una vittoria contro una big, è arrivata nella notte più difficile, al Camp Nou, contro Messi.



