Le pagelle degli azzurrini: Cutrone assente, Barella ingenuo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLOGNA - Non basta Pellegrini, il centrocampo gira a vuoto e l’Italia stecca. Meret fatale.MERET 5In ritardo e sbilanciato sul sinistro di Bielik. Lento.ADJAPONG 5Non tiene la posizione come dovrebbe. Dietro fatica, davanti si perde. DistrattoMANCINI 6Semplice e attento. Presente.BASTONI 6Fa spesso fallo. Svirgola il pallone per il pari. Sgraziato.DIMARCO 5,5Esterno offensivo più che terzino. Ma il piede gli trema sul più bello. Cioè gli manca la pennellata. Precipitoso.BARELLA 5Ingenuo il fallo che provoca la punizione da cui nasce il gol. Manca nell’interdizione e nella qualità. Fiacco.MANDRAGORA 5Di sinistro sbaglia il rigore in movimento. Senza ritmo e precisione. Sfasato.PELLEGRINI 6,5Spreca la chance per il vantaggio, ma è dentro il match, con il palleggio e gli inserimenti. Nella ripresa conclude di forza dalla distanza: palo. Intraprendente.ORSOLINI 6Gran gol di sinistro: annullato, perché riceve palla in fuorigioco. Veloce e disciplinato, si arrende a metà gara per un problema alla spalla. Motivato.CUTRONE 5Mai in partita, anche perché i compagni non lo aiutano. Piantato.CHIESA 6Attacca l’area avversaria. E cerca sempre la conclusione. Nella ripresa esce di scena. SveglioKEAN 5.5Ha spazio dopo l’intervallo. Punta sempre l’uomo, ma va solo per conto suo e in altalena. Buona solo la giocata per Cutrone. Solista.TONALI 6Entra per Mandragora. Con personalità. Va subito al tiro da fuori. Creativo.ZANIOLO N.G.Nel finale per Adjapong. Male l’approccio: ammonito, salterà il Belgio. Deconcentrato.DI BIAGIO 5,5Il possesso palla non basta. Lo spirito resta propositivo, ma manca l’efficacia. Timido.