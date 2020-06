© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEPE 6Ben difeso dalla sua retroguardia, attento nelle conclusioni da fuori dei nerazzurri. Peccato per il finale.LAURINI 6.5Bravo quando va a chiudere su Lautaro Martinez, ma a causa dei crampi è in ritardo sul gol di de Vrij.DERMAKU 6.5Provvidenziale il suo salvataggio sulla linea quando la partita è ancora sullo 0-0.BRUNO ALVES 6Con la sua esperienza tiene a bada un avversario tosto come Lukaku.GAGLIOLO 6Non ha problemi nel controllare Candreva.KULUSEVSKI 6.5Un talento impressionante. Saprà fare le fortune della Juventus.SCOZZARELLA 6.5I due mediani dell’Inter, Gagliardini e Barella, vanno in tilt quando lui li aggredisce.KUCKA 4Lancio millimetrico per Gervinho, ma si fa buttare fuori dopo l’1-1 dell’Inter condannando il Parma.KURTIC 6.5Non sfonda tantissimo, ma non va mai in difficoltà.GERVINHO 7Un gol fantastico. C’è tutta la sua classe quando fa sedere Candreva e ubriaca D’Ambrosio.CORNELIUS 6Impreciso la prima volta, sfortunato nella seconda occasione.PEZZELLA 5.5Rileva Gagliolo a inizio ripresa e commette qualche sbavatura.HERNANI 6Efficace in mezzo al campo.REGINI 5In campo giusto in tempo per la rimonta dell’Inter.D’AVERSA 5.5Il suo Parma rovina tutto in maniera scellerata.HANDANOVIC 6Si ritrova davanti Gervinho e non può nulla.D’AMBROSIO 5Sempre in ritardo su Gervinho.DE VRIJ 6Peggior prestazione da quando è all’Inter, si salva con il gol del pareggio.GODIN 5.5In nerazzurro non si è quasi mai visto il giocatore ammirato all’Atletico Madrid.CANDREVA 4.5Imbarazzante quando si fa scappare Gervinho sul vantaggio degli emiliani.BARELLA 6In fase offensiva cerca di fare qualcosa.GAGLIARDINI 5Non aiuta mai la manovra offensiva dell’Inter.BIRAGHI 5Prova a buttare dentro qualche cross, ma non è preciso.ERIKSEN 5Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.LUKAKU 5.5Non riesce mai a trovare lo spazio giusto per colpire.LAUTARO MARTINEZ 5.5Ci prova un po’ di più rispetto a Lukaku, ma anche lui dovrebbe fare di più.SANCHEZ 6.5Fa molto meglio di Eriksen.YOUNG 6Si accorge quanto è difficile contrastare Kulusevski.MOSES 6.5Palla preziosa per Bastoni.BASTONI 7Con il suo gol salva l’Inter da una vera e propria disfatta.STELLINI 6.5In panchina al posto di Conte, squalificato. L’Inter non riesce a guarire dai suoi malanni, ma almeno si riprende con il triplo cambio Sanchez, Moses e Young.