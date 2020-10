PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6

Ipnotizza Ibrahimovic su rigore, ma lo svedese lo beffa sulla ribattuta.

D’AMBROSIO 5

Soffre molto Rafael Leao. Il gol del raddoppio del Milan arriva anche da una sua disattenzione.

DE VRIJ 5.5

Non può sempre tenere a galla la difesa dell’Inter.

KOLAROV 4

Il peggiore in campo in questo derby. Commette il fallo da rigore su Zlatan e non ne combina mai una giusta.

HAKIMI 6

Conferma di essere uno dei migliori acquisti di questa serie A, ma sbaglia il possibile 2-2

VIDAL 5.5

Combatte molto in mezzo al campo, ma non è il solito guerriero.

BROZOVIC 5

Sempre in ritardo. È un altro giocatore rispetto a quello della passata stagione.

PERISIC 5.5

Non riesce mai a superare Calabria, fino all’assist per Lukaku.

BARELLA 6.5

Non ha mai paura di niente. Si butta su tutti i palloni.

LUKAKU 7

Dopo i tre gol con il Belgio nelle gare contro Inghilterra e Islanda, segna anche nel derby.

LAUTARO MARTINEZ 5.5

Dialoga con Lukaku, ma non trova mai il varco giusto.

ERIKSEN 5.5

È un giocatore diverso rispetto a quando scende in campo con la sua Nazionale, la Danimarca.

CONTE 5.5

L’Inter è troppo disordinata.

PAGELLE MILAN

G. DONNARUMMA 6

Attento quando l’Inter si fa vedere in avanti. Un po’ in ritardo sull’assist di Perisic.

CALABRIA 6

Ottimo duello con Perisic, gli sfugge poche volte.

KJAER 5.5

Questa volta qualche errore lo commette pure lui.

ROMAGNOLI 6

Torna in campo dopo tre mesi e cerca di non sfigurare.

THEO HERNANDEZ 5

Hakimi è davvero un avversario scomodo.

BENNACER 6.5

Fa girare bene il pallone e non tira mai via il piede.

KESSIE 7

Fa sentire la sua fisicità in mezzo al campo.

SAELEMAEKERS 6

Corre molto ed è propositivo. È il primo a sbagliare nell’azione che porta al gol dell’1-2 interista.

CALHANOGLU 6.5

È meno vivace del solito, ma si fa comunque sentire.

RAFAEL LEAO 7

Titolare un po’ a sorpresa, regala a Ibrahimovic l’assist dello 0-2.

IBRAHIMOVIC 8

Sigla una doppietta per portare il Diavolo in vetta da solo a punteggio pieno.

KRUNIC 6

Pericoloso con i suoi inserimenti.

CASTILLEJO 6

Tiene molto palla e cerca di impensierire la difesa dell’Inter.

PIOLI 7

Non aveva mai vinto un derby. C’è sempre una prima volta.

