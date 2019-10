Genoa-Milan: Reina croce e delizia. Theo e Kessie decisivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGELLE GENOARADU 5Colpevole sul gol di pareggio di HernardezROMERO 5,5Si fa sorprendere da HernandezZAPATA 6Il migliore della difesa, non sfigura contro la sua ex squadraCRISCITO SVSi ferma dopo 11 minuti per problemi muscolari (dall’11’pt Biraschi 4,5: soffre Leao e va incontro all’espulsione in occasione del rigore del vantaggio milanista)GHIGLIONE 6Spinge molto nel primo tempo, poi finisce la benzinaSCHONE 6Ingannare un portiere dell’esperienza di Reina non è sempre facile. Ci riesce al 42’ quando ben miscela potenza ed effetto nella punizione dell’1-0. Pesa tantissimo, però, il rigore fallito in pieno recupero.RADOVANOVIC 6Geometra del centrocampo, a differenza dei compagni cresce alla distanzaLERAGER 6Prestazione sufficiente, anche se al 7’, a tu per tu con Reina, si fa ipnotizzare dallo spagnolo.PAJAC 6,5Tanta spinta sulla fascia sinistra, suggerimenti preziosi a centro area e una bella percussione al 39’ su cui Reina mette bene i pugni.KOUAME’ 6Tanto movimento in avvio di gara, poi si spegna ma si procura il rigore del possibile pariPINAMONTI 5Appare ancora troppo acerbo per sopportare il peso dell’attacco (dal 28’ st Favilli: fa sentire la sua presenza dal momento dell’ingresso)ALL.: AURELIO ANDREAZZOLI 5,5Non legge bene il corso della partita, cambi tardiviPAGELLE MILANREINA 6,5Riscatta in pieno recupero nel miglior dei modi l’errore del primo tempo. Dalla papera sulla punizione al rigore parato con grande esperienza. Schone lo ricorderà a lungo.CALABRIA 5Va in difficoltà in fase di contenimento. Ingenuo in occasione dell’espulsioneDUARTE 5,5Paga l’inesperienza nel ruolo, legge non attentamente alcune situazioniROMAGNOLI 6Copre le falle del compagno di reparto e vince i duelli con le torri rossoblùHERNANDEZ 6,5Bravo a inserirsi nella difesa del Genoa per il pari che cambia volto alla partitaKESSIE 6,5Glaciale dal dischetto, movimento continuoBIGLIA 5,5Troppo lento e a tratti anche confusoCALHANOGLU 4,5Invisibile (dall’1’st Paquetà 6,5 dà vivacità alla trequarti del Milan)SUSO 6Il più pericoloso nel primo tempo ma spesso fumosoPIATEK 4I tifosi del Genoa faticano a riconoscerlo. L’infallibile cecchino di un anno fa è totalmente estraneo al gioco del Milan. (dall’1’st Leao 7: mostra grande talento e possibilità di crescita, crea difficoltà alla linea difensiva dei padroni di casa).BONAVENTURA 6Dopo la lunga assenza, una prestazione senza infamia e senza lode.ALL.: MARCO GIAMPAOLO 6,5Azzecca i cambi che gli danno i tre punti necessari a salvare la panchina.