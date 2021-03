3 Marzo 2021

di Alessandro Angeloni e Mario Tenerani

(Lettura 4 minuti)







Pagelle Fiorentina

7 DRAGOWSKI - Tre parate, tutte importanti. Il polacco è una delle poche certezze viola di questa stagione. La quarta è un’uscita arrembante su Pellegrini.

5,5 VENUTI - Non ha una serata facile, dalla sua parte scende Spinazzola. Combatte, ma soffre.

4 MILENKOVIC - Sulla rete di Spinazzola perde la marcatura. Si ripete sul raddoppio giallorosso. Disastro.

5 PEZZELLA - Pure il capitano è dentro una serataccia, si perde Diawara sul secondo centro romanista.

5,5 QUARTA - La sua è una partita ruvida, ma in occasione del primo gol giallorosso c’è anche lui fuori posizione. Finisce davanti alla difesa

6,5 IGOR - Schierato a sorpresa, gioca con disinvoltura e spinge anche. Esce per infortunio.

dal 42’ pt BIRAGHI 5 - Concede spazio a Kardorsp che crossa per il gol decisivo della Roma. Incerto.

5 CASTROVILLI - Un’altra partita in grigio per uno che dovrebbe dare qualità alla squadra.

dal 7’ st KAKORIN 5 - Si vede solo quando dà l’avvio all’azione che porta alla rete viola, dopo si inabissa come un sottomarino russo.

6 PULGAR - Ordinato davanti alla difesa. Non rischia mai, ma controlla.

dal 34’ st CACERES 5,5

6 AMRABAT - Il duello con Veretout è roba vera. Il viola gioca col fisico.

7 RIBERY - Il migliore tra i viola, serve due palloni meravigliosi a Vlahovic e Castrovilli. Rimedia una gomitata in faccia da Mancini che viene graziato da Calvarese, solo giallo. Nella ripresa si becca un’ammonizione.

dal 34’ st BORJA VALERO 5,5

6 VLAHOVIC - Corre, lotta, fa a sportellate con la difesa giallorossa. Ha una chance nel finale, ma Pau Lopez respinge.

PRANDELLI 5,5 - La sua Fiorentina ci ha provato, ma la sostituzione di Ribery che non la prende bene lascia qualche dubbio.



Pagelle Roma

PAU LOPEZ 6,5

Smanaccia su due conclusioni velenose di Vlahovic e si guadagna la giornata. Soliti brividi sulla schiena, quando la palla gli finisce tra i piedi. Ma stavolta non procura danni. Anzi, è decisivo nel bene.

MANCINI 6,5

Quando gli arriva addosso Ribery va in apnea, a volte ricorre all’intervento tosto, nella ripresa si immola con il corpo, stoppando un tiro del francese. Serata in apprensione, insomma. Poi, il lanciotto per l’amico Spinazzola: un lancio assist. Perfetto.

CRISTANTE 6

Qualche buona chiusura, meno al centro dei problemi difensivi rispetto al recente passato. La Roma fa gioco e lui è dentro, lo sa fare.

KUMBULLA 6

Il rientro era temibile ma se la cava contro Vlahovic, un avversario mica male. Tornare da diffidato e beccarsi l’ammonizione, non il massimo. Ha bisogno di giocare e crescere.

DIAWARA 7,5

In campionato, a parte la sfida di Verona, che poi ha preso il suo nome, non ha mai giocato titolare. Recupera tanti palloni. E’ intraprendente, coraggioso, tira in porta e nel finale segna il gol decisivo (dodicesimo marcatore della Roma). Complimenti.

PERES 5

I cross non sempre entrano come dovrebbero, ma cerca di stare alto per creare sempre superiorità. Con risultati alterni. A volte modesti.

PELLEGRINI 6

Si eccita nel finale di primo tempo, con un tiro che impegna Dragowski. Ha sempre idee di calcio molto affascinanti, ma non sempre trovano un riscontro realistico. Fa tanto, e spesso è poco seguito. Talvolta testardo in qualche giocata di fino. Combattivo fino alla fine, però.

VERETOUT 5,5

Lancia Spinazzola con un colpo di tacco e Spinazzola ricambia, nella ripresa, con la stessa giocata. Inserimenti, sempre. Con meno forza e continuità del solito. Poi si strappa. Adieu.

MKHITARYAN 5

Non riesce a farsi largo, a trovare la posizione giusta, sbaglia qualche passaggio di troppo. Non è da lui. Stanco.

SPINAZZAOLA 6,5

Fa tutto nel secondo tempo: il taglio decisivo in area, da sinistra a destra e gol, al volo, da centravanti (una rete anche all’andata). Applausi. Secondo in campionato. Poi, per non farsi mancare nulla, arriva anche l’autogol. Ma non si abbatte e continua a spingere, fino alla fine.

MAYORAL 5

Si muove tanto, ma gli arrivano pochi palloni giocabili. Poi se gliene arriva uno, che lo mette solo davanti al portiere, ecco, bisognerebbe fare gol. Invece, no.

PEDRO 6

Un filino svogliato, ma la palla gol ce l’ha sempre.

EL SHAARAWY 6

Si fa subito trovare pronto a raccogliere un cross di Peres, ma sbatte contro un muro.

SMALLING 6

Fa mucchio, ben tornato.

KARSDORP 6,5

Assist da tre punti.

FONSECA 6,5

Rischia di tornare a casa con un punto, ma alla fine ne prende tre, anche grazie a cambi tempestivi, dopo una partita bruttina. La corsa Champions non è finita.

CALVARESE 5

Grazia Mancini, dandogli "solo" il giallo per la gomitata a Ribery