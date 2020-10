Ultimo aggiornamento: 00:08

DRAGOWSKI 5,5Dice no a Ramirez con un mezzo miracolo, si ripete su Candreva, ma sbaglia su Verre.MILENKOVIC 5,5Il suo tiro innesca il gol di Vlahovic, ma il resto è poca roba.CECCHERINI 4,5Un fallo assurdo su Quagliarella per il rigore della Samp. Errore grave. Dopo ce ne sono stati altri.CACERES 5Fallisce un gol di testa e fatica dietro. Partita modestaCHIESA 5,5Sperava di far meglio nella sua ultima in viola. Si muove parecchio all’inizio quindi cala. Palo nel finale.BONAVENTURA 5,5Parte bene poi si spegne alla distanza.AMARABAT 5Davanti alla difesa in regia, non la sua specificità. Pasticcia troppo e perde qualche pallone velenoso.dal 41’ st SAPONARA SVCASTROVILLI 5Spaesato, a tal punto da prendere la traversa, ma della Fiorentina… Rischi un’autorete alla Niccolaidal 37’ st DUNCAN SVBIRAGHI 5Primo tempo senza spinta né cross, idem la ripresa.VLAHOVIC 7Si vede poco e non gli arrivano palloni, ma quando gliene recapitano uno lo butta dentro. Bel tiro nel primo tempo.KOUAME 4,5Si pappa un gol stile quelli mangiati a San Siro e la sua gara è da dimenticare. Si lamenta pure sulla sostituzione…dal 13’ st CUTRONE 5ALLENATORE IACHINI 5La sua Fiorentina lucida e tosta è svanita: seconda sconfitta in tre gare.AUDERO 6,5Bella parata nel primo tempo su VlahovicBERESZYNSKI 6,5Biraghi non lo infastidisce e fa un lavoro ordinatoYOSHIDA 6,5Sicuro nei duelli contro KouameTONELLI 5Fiorentina di piazza del Duomo, ma mai in viola. Commette qualche errore e rischia il rosso.AUGELLO 6Gara dignitosa, senza sbavature.dal 39’ st REGINI SVCANDREVA 7Sua la palla che innesca il rigore. Si fa vedere con un bel destro da fuori e prende un incrocio dei palidal 24’ st LERIS 6THORSBY 6Rimedia un giallo per un fallaccio su Caceres. Gli annullano un gol al Var.EKDAL 6,5Sta nel mezzo ad amministrare la manovra blucerchiatadal 39’ st PALUMBO SVDAMSGAARD 6,5Sulla fascia senza rischi e con intelligenza tattica.Dal 24’ st VERRE 7Entra e segna un gran golRAMIREZ 6,5Il più ispirato nella Samp nel primo tempo: un tiro bellissimo deviato in corner e un colpo di testa azzeccato se non ci fosse Dragowski a strozzargli l’urlo del gol. Nella ripresa cala un po’.dal 24’ st ALSKIDSEN 6QUAGLIARELLA 7Capitano, sempre frizzante nonostante i 37 anni, implacabile dal dischettoALLENATORE RANIERI 7Ha ritrovato la sua Samp e ha centrato i cambi. Vittoria da ex al Franchi.GIACOMELLI 5