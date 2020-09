© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORDAZ 6Deve respingere le conclusioni dalla distanza di Calhanoglu, ma si arrende sul rigore di Kessie e sul raddoppio di Brahim Diaz.MAGALLAN 5.5Quando accelera Theo Hernandez, sono dolori.MARRONE 5Stende Rebic procurando il rigore del Milan.GOLEMIC 5.5Anche lui fa fatica lì dietro.PEDRO PEREIRA 5Si fa beffare da Brahim Diaz sullo 0-2 del Milan.MESSIAS 6Uno degli ultimi ad arrendersi nel Crotone.CIGARINI 6Si sbatte molto in mezzo al campo.ZANELLATO 5Cresciuto nel vivaio Milano, fa fatica a controllare Tonali.MOLINA 6Cerca di tenere le folate offensive di Saelemaekers.SIMY 5Non crea pericoli alla difesa del Milan.DRAGUS 5Pochi palloni giocabili per lui.EDUARDO HENRIQUE 5È lui perdere palla sul raddoppio dei rossoneri.STROPPA 5Per tutto il primo tempo il Crotone non riesce a superare la metà campo. Va un po’ leggermente meglio nella ripresa.G. DONNARUMMA 6Non deve fare parate importanti.CALABRIA 6Una gara di ordinaria amministrazione.KJAER 6.5Controlla le manovre offensive del Crotone.GABBIA 6Più attento rispetto al match di Europa League.THEO HERNANDEZ 6.5Le solite scorribande sulla fascia.TONALI 6.5Debutta dal primo minuto e regala qualche palla interessante agli esterni.KESSIE 7Tanta quantità a centrocampo e sblocca il risultato su rigore.SAELEMAEKERS 6Partecipa all’azione del raddoppio.CALHANOGLU 7.5Ancora una volta è il migliore in campo del Milan.BRAHIM DIAZ 7Esordio dall’inizio e subito in gol. Meglio di così…REBIC 6Si procura il rigore, poi è costretto a uscire per un brutto infortunio al braccio.COLOMBO 6Altri minuti per prepararsi al meglio al match contro il Rio Ave.BENNACER 5.5Non tiene molto la palla.CASTILLEJO 5.5Appena entra, perde qualche pallone.PIOLI 7Il suo Milan vince ancora senza Ibrahimovic. Ancora due fatiche prima della sosta: il Rio Ave giovedì e lo Spezia domenica.