CROTONE Più forte della pioggia, del vento e del campo. Torna subito a vincere, la Lazio, con un super Ciro e un gran bel gioco.

REINA 6

Praticamente inoperoso. Tempestivo in uscita, facili le parate su Petriccione e Rezza.

PATRIC 6,5

Bada al sodo e spazza. Fa due bei cross per Luis Alberto e Fares di testa. Propositivo.

ACERBI 7

Padrone negli anticipi di testa, si destreggia in mezzo all’acqua in uscita. Padrone.

RADU 6,5

E’ irruento, scivola spesso, ma se la cava e sbroglia più di un pericolo. Esperto.

LAZZARI 6

Scende e crossa bene. Poi aiuta la difesa. Ordinario.

PAROLO 7,5

Fa un cross a giro perfetto per la testa d’Immobile al centro. Cordaz fa un miracolo e gli nega il raddoppio.

LEIVA 6,5

All’inizio viene beffato dal terreno, ma cresce e nel secondo tempo diventa un gigante. Diesel.

LUIS ALBERTO 6,5

La sua fantasia si scontra col terreno, ma dipinge un esterno perfetto per Caicedo. Penalizzato.

FARES 6

E’ timido. Anche se a fine primo tempo s’inserisce in area e sfiora il gol di testa. Contenuto.

CORREA 7

Intermittente si spegne e riaccende a inizio ripresa e mette sotto le gambe di Cordaz. Freccia.

IMMOBILE 8

Fa un gol splendido sfiorando di nuca, poi la splendida apertura per il raddoppio di Correa. Lotta a tutto campo. Immenso.

MARUSIC 6,5

Dà una bella mano col fisico in copertura e spinge più sulla fascia sinistra. Concentrato.

AKPA AKPRO 7

Entra e recupera una palla dietro l’altra, con precisione e rabbia. Dinamico.

CAICEDO 6

Si divora il gol a tu per tu con Cordaz sull’esterno della rete. A Crotone stregato.

PEREIRA n.g.

HOEDT n.g.

INZAGHI 7

Nonostante il clima pessimo, non rinuncia alla qualità e sfrutta la rabbia d’Immobile. Psicologo.

SACCHI 5,5

E’ molto severo coi cartellini. Valuta debole una spinta su Immobile e un contatto fra Akpa Akpro e Vulic. Incerto.

