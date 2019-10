Le pagelle: Correa, palo fatale. Vavro non è all'altezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su un tiro di Christie viene salvato dal palo, poi è lui in uscita a salvare da una figuraccia Vavro. Incolpevole sul pareggio. Sfortunato.Sopperisce subito in scivolata a un mancato intervento di Vavro. Esagera coi dribbling dietro e rischia il rosso con un intervento da dietro. Esagerato.E’ lento pure al centro, non imposta e viene spesso superato. Molla la marcatura su Christie, gli lascia troppo spazio. Spaesato.Prova a impostare da sinistra, fa un recupero strepitoso da ultimo uomo in scivolata. Lascia Jullien sulla seconda rete di testa. Colpevole.Inizia timido, poi però si tuffa in area e la scarica in diagonale all’incrocio. Non viene sfruttato da Milinkovic e poi da Parolo un suo doppio assist al bacio per il raddoppio. Sbloccato.E’ un disastro in interdizione come sabato scorso, non aiuta Leiva. Sul gol del Celtic va molle sul passaggio, poi calcia su Forster da un metro. Passivo.E’ sempre in ritardo negli interventi, sbagli pure i rinvii, perde troppi duelli. Ancora non riesce a entrare in forma. Sbattuto.Troppi tocchi di suola, ci si aspetta molto di più da uno con la sua tecnica. Calcia con sufficienza il pallone del raddoppio. Svogliato.Si fa superare di tacco e in accelerazione. E’ sempre in apprensione e sbaglia passaggi. Si concentra in difesa, ma rientra anzitempo negli spogliatoi. Intimorito.Spalle alla porta non riesce mai proteggere la palla. Poi però scarica a Lazzari in profondità quella giusta. Fa un’azione stupenda, ma colpisce il palo. Assistman.Si abbassa e dà una mano nel palleggio. Copre e regala a tutti un respiro, prova a far segnare Immobile sino all’ultimo. Prezioso.Rischia un fallo in area, ma l’intervento sbroglia un pericolo. Non va mai sul fondo. Concreto.Entra e triangola con Caicedo. Peccato non prenda bene la mira e non faccia col diagonale centro. Impreciso.Manda in campo il mercato, ha risposte positive solo da un nuovo acquisto. Decide d’aspettare l’avversario, alla fine viene punito. Presuntuoso.Si perde qualche fallo, ma lascia giocare molto di proposito. Grazia Bastos col giallo su un intervento da dietro. Misericordioso.