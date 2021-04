25 Aprile 2021

di Alessandro Angeloni

(Lettura 3 minuti)







Pagelle Cagliari-Roma

VICARIO 6,5

Qualche buon intervento

CEPPITELLI 6

Dignitoso.

GODIN 6

Annulla Mayoral, indeciso sul gol di Fazio.

CARBONI 5,5

Si distrae e la Roma segna

NANDEZ 7

Dà il via al vantaggio e spiana la strada verso la vittoria. Giocatore vero.

MARIN 6,5

Il gol del raddoppio è per pochi.

38’ ST DUNCAN N.G

Non incide.

DEIOLA 6

Fa il suo e anche qualcosa di più. Dà sostanza.

LYKOGIANNIS 6,5

Tutta fascia e goleadro

30’ ST ZAPPA N.G.

Compare nei minuti finali, senza incidere in positivo né in negativo

JOÃO PEDRO 7

La solita garanzia, gol a parte. Gol che ammazza la partita e la Roma.

SIMEONE 5,5

PAsticcione, si mangia un gol.

38’ ST RUGANI N.G.

Doveva essere il grande talento del calcio italiano, fa panchina e si gode gli ultimi minuti.

PAVOLETTI 5

Stavolta la vede pochissimo.

30’ ST CERRI N.G.

Un quarto d’ora senza essere troppo sul pezzo.

SEMPLICI 6

Ha ridato un’anima e motivazioni alla squadra, che ora rivede la salvezza. dd