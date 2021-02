Le pagelle della Lazio

REINA 5,5

Para bene su Orsolini, ma respinge su Mbaye. Si tuffa e devia il rasoterra di Barrow. Blocca in due tempi Dominguez. Non può nulla sulla girata di Sansone. Incolpevole.

PATRIC 4,5

Sbaglia un passaggio da penultimo uomo e viene graziato. Sansone lo anticipa e si becca il giallo. Salta a vuoto sul raddoppio. Limitato.

HOEDT 5

Gioca alle calcagna di Barrow. E’ costretto a scalare sul gambiano, ma non riesce a fermare il cross del raddoppio. Precario.

ACERBI 5

Si tuffa davanti per cercare il cross. Si perde Barrow, che crossa al centro per il raddoppio. Murato all’ultimo assalto. Distratto.

LAZZARI 5

Non riesce a fermare in scivolata Mbaye. Scende e prova il sinistro centrale. Calcia su Barrow, si fa male ed esce. Sfortunato.

MILINKOVIC 5

Dopo 2’ rischia il patatrac in area su Svanberg, poi sfiora però il sette su punizione. Prova a conquistarsi un secondo rigore, ma non ci riesce. Lezioso.

LEIVA 5

E’ spesso in ritardo e commette fallo. Lascia andare in area Orsolini al tiro. Poi si perde anche Barrow al limite e davanti calcia alle stelle. Affannato.

LUIS ALBERTO 5

Prova a inventare le giocate, ma manca di precisione. Assente.

MARUSIC 5

Dal suo lato parte il cross del vantaggio emiliano. Si fa anticipare da Sansone sul raddoppio. Sbadato.

CORREA 5

Si conquista il rigore con un guizzo sulla linea. In contropiede si fa recuperare tre contro uno da Svanberg. Gira al volo centrale. A un metro perde il tempo per la conclusione. Sciupone.

IMMOBILE 4,5

Calcia male il penalty, non gli riesce il tapin sulla torre d’Acerbi. Fantasma.

LULIC 5

Da un suo fallo laterale regalato nasce il raddoppio rossoblù. Convalescente.

MURIQI 5

Prova a tenere palla, ma traballa. Al volo prende la luna. Inutile.

CATALDI 5

Non aggiunge qualità. Elementare.

PEREIRA 5

Entra pimpante, conclude poco. Evanescente.

CAICEDO NG

INZAGHI 5

La Lazio entra male in campo. Meglio nella ripresa, ma con poche idee. Passa a 4 ma non cambia niente. Sconsolato.

GIACOMELLI 5,5

Fischia giustamente il rigore su Correa. Dice a Milinkovic di rialzarsi sulla trattenuta di Svanberg. Incerto.

