Pagelle Benevento-Roma

MONTIPÒ 6

Nel primo tempo la Roma gli gira intonro ma non lo impegna troppo. Così anche nella ripresa.

DEPAOLI 6

Cerca di mettere in difficoltà Peres, tiene botta anche quando gli arriva addosso Spinazzola.

GLIK 4

Rude, forse anche troppo. Prende il rosso (doppio giallo) dopo l’ennesimo fallo su Micki.

BARBA 6

Sta attento agli inserimenti di Pellegrini, che spesso gira alla larga e prova da fuori.

FOULON 6

Corsa e una buona dose di qualità. Ruba e riparte.

HETEMAJ 6,5

Partita intelligente, fatta di buoni spunti. Faticatore esperto.

SCHIATTARELLA 6,5

A centrocampo c’è da lottare e correre appresso al pallone: non si tira mai indietro.

VIOLA 6,5

Piede vellutato, da lui partono le (poche) azioni migliori.

IONITA 6

Cerca l’uno contro uno, ma deve stare attento e si guarda più spesso le spalle.

CAPRARI 6

Punta Fazio e lo mette in difficoltà con la sua rapidità.

LAPADULA 6

Si batte su tutto il fronte, qualche apprensione in mezzo all’area della Roma, la crea.

CALDIROLA 6

Entra a fa mucchio.

INSIGNE 6

Tiene palla e fa respirare la squadra.

MONCINI NG

TELLO NG

F.INZAGHI 6,5

Alza il muro e si prende un punto, con non poca fatica. Dieci punti sulla salvezza. Complimenti.

PAU LOPEZ 6

Non subisce granché e quel poco lavoro lo sbriga bene. Si fa trovare pronto anche nelle uscite.

FAZIO 5

Zero minuti in campionato l’ultima presenza ad agosto contro la Juve: quest’anno, ha giocato solo in Europa, l’ultima partita il 10 dicembre scorso. Dici, arranca. E ti credo. E l’ammonizione presa quasi subito lo condiziona.

MANCINI 6,5

Porta avanti molti palloni, in modalità regista, poi lotta con Lapadula, concedendo poco. Tiene botta fino all’ultimo.

SPINAZZOLA 6,5

Gioca come centrale di difesa ma non dimentica il mestiere, ed eccolo sfrecciare sopra il collega Peres a cercare l’uno contro uno con i difensori del Benevento. Sempre uno dei più pericolosi, con idee. Ma poco seguito. Il più continuo, comunque.

KARSDORP 5,5

Spinge poco, specie nel primo tempo, immerso nella solidarietà verso Fazio, che gli gioca alle spalle. Nella ripresa apre le ali, ma non sfonda come dovrebbe.

VERETOUT 5,5

Non trova il passo giusto, poca forza e voglia di andare. Affaticato.

VILLAR 5,5

Cerca sempre la posizione giusta e non ha paura di gestire il pallone, pur perdendone qualcuno di troppo per strada. Ma il suo ritmo è sempre basso. E poi, non tira mai.

BRUNO PERES 5,5

Non riesce mai a trovare lo spunto giusto, pur mettendocela tutta. Qualche immancabile défaillance nel finale.

PELLEGRINI 5,5

Ingoiato tra i difensori del Benevento, che concedono poche linee di passaggio e spazi. Prova un paio di tiri da fuori. L’unica giocata alla Pellegrini viene cancellata dal Var. Sfortunato anche in una conclusione di testa.

MKHITARYAN 5,5

Qualche percussione ad alta velocità, ma si trova davanti il muro di Glik, che spesso usa le maniere forti (e viene espulso). Non si accede e la Roma gli va dietro.

BORJA MAYORAL 5

Si muove tanto, non vede quasi mai palla. Non sempre per colpe sue. La presenza di Dzeko non gli dà benefici. Fantasma.

DZEKO 6

Ci mette un po’ a carburare. Nel finale, con una sponda, crea la migliore occasione per fare gol. Poco è comunque qualcosa.

PEDRO 5,5

Cerca l’imbucata da tre punti, ma anche lui fatica farsi largo tra il muro del Benevento.

JESUS 6

Se Fazio non aveva giocato, lui conta 4 sole presenze. Ma gioca poco e la disabitudine non si nota.

EL SHHARAWY NG

Una decina di minuti per salvare la Roma dal pareggio. Ma il miracolo non arriva. Per poco.

FONSECA 5,5

La difesa a tre blocca la Roma, prova a cambiare me è tardi. Squadra prevedibile.

PAIRETTO 6

Usa la compensazione dopo un errore. Alla fine scontenta tutti. Ma grossi errori non ne commette.

